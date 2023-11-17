TRT ekibine İsrail polisinden saldırı

İsrail polisi, Kudüs'te bölgedeki gelişmeleri aktaran TRT ekibine saldırarak silahın namlusu ile TRT kamerasını kırdı.

TRT ekibine İsrail polisinden saldırı

İsrail polisi, bu hafta da cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlileri engelledi. Bölgeyi demir bariyerlerle çevreledi.

İsrail polisi, engelleri kaldırmak isteyen Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Polis güçlerinden biri, TRT Haber ekibinden kameraman Ahmet Bağış'ı ve muhabir Murat Can Öztürk’ü, canlı yayın yaptıkları sırada itti, ardından tüfeğinin namlusuyla vurarak kameranın camını kırdı.

"SİLAHIN NAMLUSUYLA OBJEKTİFE VURDU"

İsrail güçleri önden giderken diğer basın mensuplarıyla birlikte kendilerinin de arkalarından gittiklerini ve polislere engel olmadan işlerini yaptıklarını anlatan Bağış, “Onlara engel olmamak için arkada bulunduğumuz halde bir polis birkaç arkadaşımızı itti. Sonra beni de önce itti, ardından mesafesi açılınca, yayın yapmayalım diye silahın namlusuyla objektife vurdu” diye konuştu.

TRT Haber muhabiri, kamera kırık olsa da Filistin'e devam eden saldırıları göstereceklerini söyledi.

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