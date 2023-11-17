Halk TV ekranını açan ünlü sunucuyu göremedi! Gerçek ortaya çıktı

Son dönemde Halk TV'de yaşanan peş peşe vedalar seyircileri tedirgin etti. Kanalın en çok izlenen ekran yüzlerinden biri olan İrfan Değirmenci'nin Halk TV'ye veda edeceği öne sürüldü. Ancak bu iddialar doğru değil.

Tamamen insani nedenlerden ötürü İrfan Değirmenci'nin yayına çıkamadığı öğrenildi

İRFAN DEĞİRMENCİ NEDEN EKRANA ÇIKAMADI?

Halk TV ekranını açanlar İrfan Değirmenci'yi görememişti. Ünlü sunucu İrfan Değirmenci geçtiğimiz günlerde 17 yıllık dostu olarak belirttiği Ertuğrul Albayrak'ın sağlık sorunları ile ilgili olarak Ankara'ya giderek desteğini açıklamıştı.

İşte İrfan Değirmenci tarafından yapılan o paylaşım