Afra Saraçoğlu ev değiştirdi! Kiraladığı dairenin fiyatı dudak uçuklatıyor

Uzun bir süredir Star TV ekranlarında yayımlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini oynayan Afra Saraçoğlu evini değiştirdi.

Afra Saraçoğlu'nun yeni evinin kirasını duyanlar çok şaşırdı.

Patronlardunyasi.com'daki habere göre; Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan süren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, magazin gündeminden düşmeyen bir isim. Saraçoğlu, hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Saraçoğlu şimdi de yeni eviyle gündem oldu. Bağdat Caddesi'ndeki evinden Bebek'e taşınan güzel oyuncu, iş yoğunluğu ve uzun saatler yüzünden bu kararı almıştı.

Afra Saraçoğlu'nun taşındığı bölgedeki evlerin kira fiyatlarının ise minimum 50 bin TL olduğu öğrenildi.