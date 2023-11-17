Afra Saraçoğlu ev değiştirdi! Kiraladığı dairenin fiyatı dudak uçuklatıyor

Yalı Çapkını dizisinde Seyran'a can veren Afra Saraçoğlu yeni evine geçti. Afra Saraçoğlu'nun yeni evinin kirası duyanları hayrete düşürüyor! Afra Saraçoğlu'nun Star TV'de rekor gelir elde ettiği öne sürülmüştü

Afra Saraçoğlu ev değiştirdi! Kiraladığı dairenin fiyatı dudak uçuklatıyor

Uzun bir süredir Star TV ekranlarında yayımlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini oynayan Afra Saraçoğlu evini değiştirdi.

Afra Saraçoğlu'nun yeni evinin kirasını duyanlar çok şaşırdı.

Patronlardunyasi.com'daki habere göre; Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan süren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, magazin gündeminden düşmeyen bir isim. Saraçoğlu, hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Afra Saraçoğlu ev değiştirdi! Kiraladığı dairenin fiyatı dudak uçuklatıyor - Resim : 1

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Saraçoğlu şimdi de yeni eviyle gündem oldu. Bağdat Caddesi'ndeki evinden Bebek'e taşınan güzel oyuncu, iş yoğunluğu ve uzun saatler yüzünden bu kararı almıştı.

Afra Saraçoğlu'nun taşındığı bölgedeki evlerin kira fiyatlarının ise minimum 50 bin TL olduğu öğrenildi.

Yağ sıçratmadan kızartma yapma yöntemi! Patatesler çıtır çıtır oluyor Yağ sıçratmadan kızartma yapma yöntemi! Patatesler çıtır çıtır oluyor
Soğanı yanlış kullanıyormuşuz: Kavururken yapılan hataya dikkat! Soğanı yanlış kullanıyormuşuz: Kavururken yapılan hataya dikkat!
Türkiye'deki en huzurlu yer seçildi! Gelen giderken göz yaşı döküyor Türkiye'deki en huzurlu yer seçildi! Gelen giderken göz yaşı döküyor
En sağlıklı haliymiş. Birçok aşçı aslında böyle hazırlıyor En sağlıklı haliymiş. Birçok aşçı aslında böyle hazırlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Metin Uca, son röportajında vasiyetini açıklamış Metin Uca, son röportajında vasiyetini açıklamış
Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde? İzmir ve Adana için hangi adaylar önde?
İslam Memiş 'bu işin arkası tufan' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat! İslam Memiş 'bu işin arkası tufan' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat!
MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: İşte Dilan Polat'ın beden işçiliğinden holding sahipliğine uzanan hayatı İşte Dilan Polat'ın beden işçiliğinden holding sahipliğine uzanan hayatı
Haluk Bilginer'den sevenlerini üzen haber Haluk Bilginer'den sevenlerini üzen haber