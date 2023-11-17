En sağlıklı haliymiş. Birçok aşçı aslında böyle hazırlıyor

Fırınlanmış Patates Salatası Tarifi -Bugün sizlere lezzetli ve pratik bir salata tarifi sunuyoruz: Fırınlanmış Patates Salatası. Bu salata, hem ana yemeklerin yanında hem de tek başına tüketilebilecek bir lezzet sunuyor.

Malzemeler:



- 4 adet orta boy patates

- 1 adet kırmızı soğan

- 1 adet yeşil biber

- 1 adet kırmızı biber

- 1 adet sarı biber

- 1/2 demet maydanoz

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı balzamik sirke

- Tuz ve karabiber

Yapılışı:



1. Patatesleri soyun ve küp şeklinde doğrayın.

2. Tüm biberleri ve kırmızı soğanı da küp şeklinde doğrayın.

3. Maydanozu ince ince kıyın.

4. Tüm sebzeleri bir kabın içinde karıştırın.

5. Zeytinyağı, balzamik sirke, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın.

6. Sebzelerin üzerine hazırladığınız sosu dökün ve iyice karıştırın.

7. Karışımı fırın tepsisine dökün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin.

8. Fırından çıkardığınız salatayı servis tabağına alın ve üzerini maydanozla süsleyin.

Fırınlanmış Patates Salatası, hem görünümü hem de lezzetiyle sofralarınıza renk katacak bir tarif. Ayrıca, sağlıklı beslenme için de oldukça uygun bir seçenek. Deneyin, sevdiklerinizle paylaşın!