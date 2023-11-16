Soğanı yanlış kullanıyormuşuz: Kavururken yapılan hataya dikkat!

Soğan kavururken dikkat etmeniz gerekiyor! Aşçılar ve beslenme uzmanları soğan konusunda uyardı

Soğanı yanlış kullanıyormuşuz: Kavururken yapılan hataya dikkat!

Trans yağlar, sağlığımız için oldukça zararlıdır ve bu konu uzmanlar tarafından sıklıkla vurgulanmaktadır. SBÜ Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Sibel Bölek, trans yağların kansere, gebelik süresinin kısalmasına, anne sütünün kalitesinin değişmesine, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve alzheimer riskinin artmasına neden olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

SOĞAN KAVRULURKEN YAPILAN HATA

Bölek, “Trans yağlardan kaçınan tüketiciler genellikle trans yağlarca zengin çikolata, kraker, cips, patlamış mısır, şekerleme, kuru pasta, salata sosu gibi paketli gıdalardan uzak durmayı tercih ederler.” diyerek, şunları kaydetti:

Soğanı yanlış kullanıyormuşuz: Kavururken yapılan hataya dikkat! - Resim : 1

“Ancak bu kişiler trans yağların en önemli oluşum yollarından biri olan yağları yüksek sıcaklığa maruz bırakmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermemektedir. Özellikle soğanı öldürmek için yapılan uzun süre kavurma işlemi sırasında yüksek sıcaklığa maruz kalan yağda önemli ölçüde trans yağ oluşabilmekte ve paketli gıdalardan uzak duran tüketiciler kendi evlerindeki yemeklerinde trans yağ oluşumuna sebep olmaktadır. Bu durumu önlemek için soğanı uzun süre yağda kavurma işleminden mümkün olduğunca kaçınılmalı ve tencereye konulan yemekler çiğden pişirme olarak bilinen doğrudan pişirme işlemiyle hazırlanmalıdır. Soğanı yumuşatmak için ise tencereye bir miktar su konularak haşlama işlemi yapılabilir.”

Kaynak: Anadolu Ajansı

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