Filiz Akın hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Filiz Akın, hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

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Filiz Akın hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Yaptığı yorumlarla da dikkat çeken Akın en son hastaneden yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu.

Akın, "10 Kasım'da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, kovid benzeri şikayetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah bugün kontrollerde ‘İyileşme yolundasınız’ derler" notunu düştü.

Usta oyuncu daha sonra paylaşımına "Öyle de oldu. Biraz daha ilaç alacağım ama daha iyiye gidiyor. Hiç endişe edecek bir durum yok. Tüm iyilik dilekleriniz ve ilginize çok teşekkür ederim. Bana moral oldunuz" cümlelerini ekledi.

Filiz Akın hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

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