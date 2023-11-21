Kaan Urgancıoğlu kazancıyla şaşırtıyor! Birçok ünlü ismi geride bıraktı

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, oyunculuğuyla izleyicilerin beğenisini toplarken kazancıyla da herkesi çok şaşırttı! Bakın şu Ilgaz savcıya...

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Kaan Urgancıoğlu kazancıyla şaşırtıyor! Birçok ünlü ismi geride bıraktı

Pazar akşamları ekrana gelen Yargı dizisi Kaan Urgancıoğlu için dönüm noktası oldu. AŞK101 dizisiyle dünyanın tanıdığı oyunculardan biri olan Kaan Urgancıoğlu bu başarısını Kanal D ekranlarında yayımlanan Yargı dizisiyle sürdürüyor.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATIYOR

Ensonhaber.com sitesindeki habere göre; Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, oyunculuğuyla izleyicilerin beğenisini topladı.

Başrolü Pınar Deniz ile paylaşan ünlü oyuncunun gündemdeki konusu yalnızca kariyeriyle sınırlı değil.

Kaan Urgancıoğlu kazancıyla şaşırtıyor! Birçok ünlü ismi geride bıraktı - Resim : 1

Özel hayatıyla da sık sık gündemi meşgul eden Urgancıoğlu, geçtiğimiz aylarda uzun süredir aşk yaşadığı Burcu Denizer ile dünya evine girmişti.

Şimdilerde baba olma heyecanını yaşayan Kaan Urgancıoğlu’nun aylık kazancı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu, hem oyunculuğu hem de dizi projeleriyle dikkat çeken bir isim olarak Türk televizyonunun en çok kazanan oyuncuları arasında yer alıyor.

İşte bölüm başına aldığı ücret...

Aylık kazancı dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu’nun bölüm başına aldığı ücretin 700 bin TL olduğu iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

Bazı kullanıcılar ünlü oyuncunun reytinglere göre ücretin düşük olduğunu düşünürken, bazı kullanıcılar ise fazla olduğunu söyledi.

YARGI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Gercekgundem.com'un edindiği bilgiye göre; Kanal D ekranlarında yayımlanan Yargı dizisi Mayıs 2024'te final yaparak ekrana veda edecek. Dizi tek bölümlük dizi olarak başlamıştı. Dizinin reytinglerde üst sıralarda yer alması nedeniyle Kanal D iki sezon daha uzatma kararı almıştı.

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