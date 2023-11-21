Dev indirim geldi! Ford yapacağını yaptı: İşte 2023'ün en çılgın SUV kampanyası

Ford, son güncel otomobil fiyat listesini yayımladı ve Puma ve Kuga SUV modelleriyle birçok insanın ilgisini çekiyor. Özellikle Puma SUV modelinin Fiat Egea fiyatına alınabileceği de dikkat çekici bir detay olarak gözlemleniyor.

Kasım ayı güncel fiyat listesine göre, Ford Puma SUV modelinde çeşitli kampanyalar mevcut. Hatta bir versiyonda 73 bin 300 TL'lik indirim yapıldığı da görülüyor. Ayrıca Puma modelinin bazı Fiat Egea otomobillerinden daha uygun fiyatlı olduğu da belirtiliyor. Bu durum, 2023'ün en çılgın SUV kampanyası olarak adlandırılabilecek bir fırsat sunuyor.

Ford'un Puma ve Kuga SUV modelleri, şık tasarımları ve güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor. Hem şehir içi kullanıma uygun olan Puma, hem de daha geniş aileler için ideal olan Kuga, kullanıcılarına konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Ayrıca Ford'un güncel fiyat listesindeki kampanyalar, otomobil almak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor.

FORD YAPACAĞINI YAPTI: EGEA'DAN BİLE UCUZ SUV

Ford Puma SUV otomobil modelinin güncel fiyat listesi incelendiğinde, bazı Egea modellerinden bile ucuz olduğu gözlemlendi. Nitekim Ford Puma 1.0L EcoBoost 95PS versiyon, Style donanım SUV modelinin güncel kampanyalı peşin fiyatı, 978.700 TL. Öte yandan Fiat Egea Sedan Easy donanım 1.6 M.Jet 130 HP DCT versiyon otomobil modelinin güncel kampanyalı fiyatı, 1.073.900 TL. Bu noktada, Fiat Egea'dan bile ucuz olarak ön plana çıkabilen Ford, yapacağını yaptı bile dedirtebiliyor. Ayrıca hem Fiat Egea Easy donanım hem de Ford Puma SUV otomobil modelinin güncel fiyat listeleri aşağıda yer alıyor.

FİAT EGEA EASY DONANIM FİYAT LİSTESİ

Fiat Egea, Türkiye'deki otomobil pazarında uygun fiyatlı modelleri ile fazlaca dikkat çekebiliyor. İşte 17 Kasım 2023 tarihli fiyat listesi şu şekilde;

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 815.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 777.900 TL.

Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 988.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 946.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.121.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.073.900 TL.

Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.215.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.205.900 TL.

FORD PUMA FİYAT LİSTESİ

Ford otomobil üreticisi, Puma modeli ile birçok insanın ilgisini çekebiliyor. Nitekim 17 Kasım 2023 tarihli fiyat listesi şu şekilde;

Versiyonu: 1.0L EcoBoost 95PS. Donanımı: Style. Şanzıman Tipi: 6 İleri Manuel. Yakıt Tipi: Benzin. Emisyon: Euro 6.2. Fiyatı: 1.052.000 TL. Kampanyalı Peşin Fiyatı: 978.700 TL.

Versiyonu: 1.0L EcoBoost 125PS. Donanımı: Style. Şanzıman Tipi: 7 İleri Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Emisyon: Euro 6.2. Fiyatı: 1.268.000 TL. Kampanyalı Peşin Fiyatı: 1.217.400 TL.

Versiyonu: 1.0L EcoBoost 155PS. Donanımı: ST-Line. Şanzıman Tipi: 7 İleri Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin/Hibrit. Emisyon: Euro 6.2. Fiyatı: 1.505.600 TL. Kampanyalı Peşin Fiyatı: 1.445.500 TL.

Versiyonu: 1.5L Ecoboost 200PS. Donanımı: ST. Şanzıman Tipi: 6 İleri Manuel. Yakıt Tipi: Benzin. Emisyon: Euro 6.2. Fiyatı: 1.878.700 TL. Kampanyalı Peşin Fiyatı: Yok.

Kaynak: Aksam.com.tr