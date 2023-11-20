Ağızda dağılan kıyır kıyır poğaça böyle pişiriliyor! Üstü de kararmıyor

Hamur işleri Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında öne çıkıyor. Türkiye'nin her bölgesinde farklı tatlarla sunulan birçok hamur işi bulunuyor. Ancak poğaça, bu lezzetli yemeklerin en özel olanıdır ve birçok kişinin favorisidir.

Poğaça, kahvaltıda, çay saatlerinde veya günün herhangi bir öğününde tüketilebilen bir hamur işidir. Türk mutfağının en sık kullanılan malzemelerinden biri olan tereyağı ile birleştiğinde ise ortaya mükemmel bir lezzet çıkıyor.

Tereyağlı kıyır kıyır poğaça tarifi, herkesin evinde kolayca hazırlayabileceği bir tariftir.

Mynet.com sitesinde yer alan içerikte; Kıyır kıyır yapılan poğaçanın tarifi paylaşıldı. İşte işinizi kolaylaştıracak o tarif

TEREYAĞLI KIYIR KIYIR POĞAÇA TARİFİ

MALZEMELER

Hamur yapımı için malzemeler:

200 gram oda sıcaklığında tereyağı

2 su bardağı un

2.5 su bardağı mısır unu

1 adet yumurta

1 adet yumurtanın beyazı

3 yemek kaşığı yoğurt (kaymaksız)

1 paket kabartma tozu

1.5 çay kaşığı tuz



İç harcı için malzemeler:

100 gram zeytin ezmesi



Üzeri için malzemeler:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı mısır unu

1 yemek kaşığı çörek otu



HAZIRLANIŞI

Hamur tarifi:

Derin bir kaseye 1 yumurta, 1 yumurtanın beyazı, yoğurt, un, mısır unu, kabartma tozu, tuz ve oda ısısında bekletilmiş tereyağını koyun.

Tüm malzemeleri ele yapışmayacak hale gelene kadar iyice yoğurun.

Yoğurduğunuz bu yumuşak hamurdan 10 adet olacak şekilde parçalar koparın ve yuvarlayın.

İç harcını ekleyin:

Yuvarlamış olduğunuz hamur parçalarına elinizle güzelce bastırın.

Ortasına yeteri kadar zeytin ezmesi ekleyerek hamuru dikkatli bir şekilde kapatın.

Kapattıktan sonra hamurlara yuvarlak bir şekil verin.



Pişirmek için:

Hazırladığınız yuvarlak hamurları pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine birbirine yapışmayacak şekilde dizin.

Bir yumurtanın sarısını beyazından ayırarak bir kaseye alın ve karıştırın.

Her bir hamur parçasının üzerine hazırlamış olduğunuz yumurta sarısını mutfak fırçası yardımıyla sürün.

Yumurta sarısı sürdüğünüz poğaçaların üzerine mısır unu ve çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtmış olduğunuz 185 derecelik fırında yaklaşık olarak 20 dakika pişirin.

Pişme aşamasında poğaçaları ara sıra mutlaka kontrol edin.

Pişen poğaçaları fırından çıkararak 10 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.

Dinlenen poğaçaları servis tabağınıza alın ve servis edin