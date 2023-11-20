Tartışma büyük! Farah Zeynep Abdullah'tan Hande Erçel çıkışı...

Farah Zeynep Abdullah, son filmi Bihter ile birlikte ülke gündeminde sıkça yer almaya devam ediyor. Son röportajında genç oyuncuların eleştirilmesiyle ilgili soruya verdiği cevaplar ise oldukça dikkat çekiciydi.

Abdullah, Hande Erçel'in eleştirilmesinin gereksiz olduğunu belirtirken, asıl sorumluluğun yapımcılar, kanal sahipleri ve platformların yerli görevlilerinde olduğunu vurguladı.

Dizidoktoru.com sitesinin haberine göre; Son filmi Bihter ile son zamanlarda gündemden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah'ın bir röportajında genç isimlerin oyunculuğunun eleştirilmesiyle ilgili soruya "Hande Erçel’i kastediyorsun diye düşünüyorum. Bence Hande’nin üzerine gereksiz gidildi, gerçekten günah keçisi gibi davranıldı. Bence, ilk başta eleştirilmesi gereken oyuncular değil; yapımcılar, kanal sahipleri hatta platformların yerli görevlileri." yanıtını vermişti.

Oyuncunun Hande Erçel'in adnı verip savunmaya geçmesini iyi niyetli bulmayan bir kullanıcı konuyla ilgili "Hande'yi savunmak ister gibi yapıp, gömdü, bu kadın tehlikeli biri" yorumunu yaptı.



Farah Zeynep Abdullah ise bu yoruma gülerek "Yoo" karşılığını verdi.