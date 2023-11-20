Paranız cebinizde kalacak! Evde süt varsa denemeniz öneriliyor... Bakın ne yapılıyor

Peynir, sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Marketten almak yerine evde yapabileceğiniz peynir, hem daha sağlıklı hem de daha ekonomik bir seçenektir. Bugün sizlere evde peynir yapımı tarifini paylaşacağız. Bu tarif sayesinde paranız cebinizde kalacak ve markete gitmenize gerek kalmayacak.

Evde peynir yapımı, son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan ev yapımı peynir, marketlerdeki hazır peynirlerden daha doğal ve taze bir tat sunar. Eğer siz de evde peynir yapmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

Bu tarifle evde kolayca peynir yapabilirsiniz. Ayrıca, kendi suyuyla salamura yapılan peynir uzun süre dayanır ve daha lezzetli olur. Evde peynir yaparak hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif elde edebilirsiniz.



- 2 litre süt (tercihen açık tam yağlı süt)

- 1 çay bardağı yoğurt (koyu yerinden)

- 1 yemek kaşığı tuz

- Süzmek için temiz tüy bırakmayan tülbent

PEYNİR TARİFİNİN DETAYLARI

Peynir yapımına başlamadan önce tüm malzemeleri hazır edin. Sütü tencereye alın ve kaynamaya başladığında içine 1 çay bardağı yoğurdu ekleyin. Yoğurdu ekledikten sonra sürekli karıştırarak iyice erimesini sağlayın.

Karıştırdıkça sütte kesikler oluşmaya başlayacaktır. Bu aşamada 1 yemek kaşığı tuzu ekleyin ve biraz daha kaynatmaya devam edin. Ardından altını kısarak karıştırmaya devam edin.

Kesikler iyice oluştuğunda (yaklaşık beş dakika sonra), altını kapatın ve peyniri süzmek için tülbente dökün. Altına bir kap koyarak süzülen sarı suyu da saklayın.

Tülbentteki peyniri tezgahın bir köşesine koyun ve üzerine hafif bir ağırlık koyarak suyunun iyice süzülmesini sağlayın. Ben genellikle iç içe üç tane tencere kullanıyorum.

Peynirin süzülmesi için altı saat yeterli olacaktır. Eğer daha fazla peynir yapmak isterseniz, örneğin beş litre süt kullanırsanız en az 12 saat beklemesi gerekecektir. Altı saat sonunda peyniriniz hazır olacaktır.

Süzme işlemi sırasında ayırdığınız sarı suyu da değerlendirebilirsiniz. Bir litrelik cam kavanoza doldurarak saklayabilirsiniz.

Son olarak, peyniri dilimleyip üzerine 1 yemek kaşığı tuz ekleyerek salamura yapabilirsiniz. Kendi suyuyla salamura yapılan peynir uzun süre dayanır ve lezzetini korur.

Kaynak: Gercekgundem.com, Youtube.com, Tarifsiteniz.com