Basın meslek örgütlerinden RTÜK'e tepki: 'Demokrasi rüzgarının nasıl estirileceğini merak ediyoruz'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) seçim sürecinde yayın ilkelerini ihlal ettikleri ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yasaklarına uymadıkları iddiasıyla Halk TV, SZC TV, TELE 1, KRT, TV5 ve Flash Haber'le ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuş, karar tepki toplamıştı.

Basın meslek örgütleri de RTÜK'ün söz konusu kararına yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdiler.

"KURUMA KENDİSİNİ GÜNCELLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), açıklamasında "RTÜK medyaya eşit mesafede durmayı başarmalı, kararlarında tarafsız olmalı, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermelidir. RTÜK’ü iktidar yancılığını değil, tüm ülkenin yurttaş yararını merkeze alan bir anlayışla kendini güncellemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

TGC tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi:

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), T24 yazarı, üyemiz Çiğdem Toker’in 28 Mayıs 2023 seçimlerinde Fox TV’deki ‘Demokrasi sandıktan ibaret değildir’ ifadesi hakkında rapor hazırladığını; Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flash Haber ve Sözcü TV kanallarını da incelemeye aldığını duyurdu.

“RTÜK’ÜN GÖREVİ, SEÇİM BİTER BİTMEZ MEDYAYI TEHDİT ETMEK DEĞİLDİR”

RTÜK’ün görevi, seçim biter bitmez medyayı tehdit etmek değildir. Gazetecilere aba altından sopa göstermek hiç değildir. Çok sesli toplumdan, tek sesli toplum yaratma yolunda yoğun çaba harcayan RTÜK asıl görevini unutmuş görünmektedir. Seçim biter bitmez üyemiz Çiğdem Toker’in sosyal medya hesabından hedefe konulması özerk olması gereken RTÜK’e yakışmamıştır. Halk TV, Tele1, KRT, TV 5, Flash Haber ve Sözcü TV hakkında inceleme başlatılması da halkın haber alma hakkına yönelik sistematik darbelerden biridir.

“RTÜK’Ü TÜM ÜLKENİN YURTTAŞ YARARINI MERKEZE ALAN BİR ANLAYIŞLA KENDİNİ GÜNCELLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

RTÜK’e kuruluş yasasındaki amaçlara uygun görev yapması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. RTÜK medyaya eşit mesafede durmayı başarmalı, kararlarında tarafsız olmalı, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermelidir. RTÜK’ü iktidar yancılığını değil, tüm ülkenin yurttaş yararını merkeze alan bir anlayışla kendini güncellemeye çağırıyoruz."

"DEMOKRASİ RÜZGARININ NASIL ESTİRİLECEĞİNİ MERAK EDİYORUZ"

Basın Konseyi de yaptığı açıklamada RTÜK'e tepki göstererek; "Halk TV, TELE 1, SCZ TV, KRT TV, Flash Haber, TV 5 kanallarındaki seçime ait yorumların da incelemeye alındığını açıklayan RTÜK'ün bu tür antidemokratik uygulamalarıyla, henüz seçim atmosferinden bile çıkmayan ülkemizde, demokrasi rüzgarının 'yeni yüzyılda' nasıl estirileceğini merak ediyoruz.

Basın Konseyi olarak: İfade özgürlüğü ve eleştirilen bakış yoksa, bu tür yasaklarla demokrasilerin bağdaştırılmasının çok zor olduğunu yeniden ifade ediyoruz" dedi.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN DAHA DA KISITLANACAĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR"

Çağdaş Gazeteciler Derneği ise açıklamasında "Hem Anayasa hem evrensel gerçekler hem de gazetecilik ilkeleri, gazetecilerin düşüncelerini özgürce yayma hakkını tanımlamaktadır ve bu hak gazetecilerin aynı zamanda sorumluluğudur.

Aksi durum ülkemizde zaten uzun zamandır oldukça gerilemiş olan basın özgürlüğünün daha da kısıtlanacağına ilişkin tahminlerin kuvvetleneceği anlamına gelmektedir" dedi.