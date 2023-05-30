RTÜK harekete geçti: Muhalif kanallara inceleme başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Halk TV, SZC TV, TELE 1, TV5 ve Flash Haber gibi muhalif kanallarla ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu. Kurul'un açıklamasında FOX TV'ye de ayrıca yer verildi.

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RTÜK harekete geçti: Muhalif kanallara inceleme başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) seçim sürecinde yayın ilkelerini ihlal ettikleri ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yasaklarına uymadıkları iddiasıyla Halk TV, SZC TV, TELE 1, KRT, TV5 ve Flash Haber'le ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. 

Kurul'un resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada FOX TV'ye ayrıca bir parantez açılarak "Milli iradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı programcılardan Çiğdem Toker'in 'demokrasi sandıktan ibaret değildir' şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlanmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosyaya karara bağlanmak üzere gündemde alınacaktır" denildi.

Bahsi geçen diğer muhalif kanallarla ilgili olarak da şu ifadeler kullanıldı:

"(...) Yine izleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen Halk TV, TELE1, KRT, TV5, Flash HABER ve SZC TV ile ilgili de incelemeler yapılmaktadır."

'SİZ BU DOSYALARIN GÖRÜŞÜLMESİNE KATILAMAZSINIZ'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kişisel Twitter hesabında söz konusu duyuruyu alıntılayarak "Millî iradeye, demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı duymayan ve halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız" dedi. 

Kurul'un CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı ise bu sözlere sert tepki gösterdi. "Siz zaten kararınızı vermişsiniz! İsterseniz Üst Kurul'u dahi toplamadan vereceğiniz cezaları da açıklayıverin" ifadesini kullanan Taşcı, şöyle devam etti:

"Yaptığınız Üst Kurul'un yetkisini gasptır. Kurul daha toplanmadan sizin oyunuzun rengi belli olmuştur. Siz bu dosyaların görüşülmesine katılamazsınız."

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