İddia: Akşener'e muhalif ekip, karşısına aday çıkartacak

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini kaybeden muhalefette 'iç hesaplaşmalar' gündeme gelmeye başladı.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan önce sert açıklamayla kalkması, sonrasında ise yeniden dönmesinin kendilerine oy kaybı olarak yansıdığını savunan bazı kurmaylar, bu durumun 'en büyük strateji hatası olduğunu' savunuyor.

Akşener'in masaya dönmek yerine 'kendisinin bizzat cumhurbaşkanı adayı olarak seçmenin karşısına çıkmış olması halinde, Türk siyasetinde bugün bambaşka durumların konuşulabileceği, İYİ Parti'nin, içine AKP seçmenini de alacak merkez sağ seçmeninin adresi olacağı' yorumları yapılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının 'yanlış olduğu' da ileri sürülüyor.

Parti içinde Kılıçdaroğlu yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini' dile getiren İYİ Partili kurmaylar, Akşener'in de bildiği anketlerde de İmamoğlu'nun daha fazla oy aldığının altını çiziyor.

Bazı kurmaylar ayrıca partinin 'kurumsallaşamadığını ve Türk milliyetçilerini de kucaklayamadığını' ifade ediyor. Kurmaylar, seçimin sonucunun 'muhalefetin Anadolu halkını tanıyamadığını' da gösterdiğini işaret ediyor.

Bu arada disiplin kurulu üyesi Ethem Baykal, Akşener'e istifa çağrısı yaparken Akşener'e muhalif ekibin bugün İstanbul’da, bir toplantı yapacağı iddia edildi.

24-25 Haziran’daki kurultayda da Akşener'in karşısına bir adayın çıkabileceği öne sürüldü.