Erdoğan seçim gecesi Sinan Oğan'a ne dedi?

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan arasında seçim gecesi geçen diyaloğa dair edindiği bilgiyi aktardı: "Duruşundan dolayı ayrıca teşekkür ederim."

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Erdoğan seçim gecesi Sinan Oğan'a ne dedi?

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ikinci turda yüzde 52.18'le kazandığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından aynı ittifakta yer aldığı isimlerle birlikte kürsüye çıkmış, liderlere tek tek teşekkür ederken Sinan Oğan'la ayrıca konuşmuştu. 

Erdoğan'ın yüzde 49.52, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44.88 oranında destek bulduğu, ancak '50+1' şartının sağlanamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimininde yüzde 5.17'lik oyuyla kritik bir konuma gelen Oğan, söylemlerini büyük ölçüde sığınmacıları geri göndermek üzerine kuran bir isimdi. Ancak buna rağmen, 28 Mayıs'ta yıllardır izlediği politikalarla krizi tırmandıran iktidar kanadının yanında saf tutmuştu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iki isim arasında geçen diyaloğa ilişkin edindiği bilgiyi bugün köşesinde paylaştı:

"Erdoğan, Sinan Oğan'a 'Duruşundan dolayı ayrıca teşekkür ederim' demiş. İlk turda yüzde 5.2 oy alan Oğan, ikinci turda Erdoğan’a destek verdiğini açıklamıştı."

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