'DEVA ve Gelecek umduklarını bulamayabilirler'

Gazeteci Fatih Altaylı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 47.82 oranında oy alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yüzde 52.18'le kazandığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kendi ismini taşıyan internet sitesindeki yazısında CHP listelerinden seçime girerek 15 ismi Meclis'e gönderen DEVA ve 10 kişiyle temsil edilme hakkı kazanan Gelecek'e ayrıca bir parantez açan Altaylı, bu partilerin 'Erdoğan sonrası' dönemde umduklarını bulamayabileceklerini söyledi:

"Demokrat İslamcı partiler olarak Erdoğan sonrası dönemde güçleneceklerini düşünen DEVA ve Gelecek ise umduklarını bulamayabilirler. Tahminen Babacan’ın karşısına en geç 5 sene sonra çıkacak olan Haluk veya Selçuk Bayraktar olacaktır.

Onların şansının ne olacağına ise Erdoğan’ın bu dönemde, özellikle ekonomide elde edeceği sonuçlar karar verecektir. Görünen odur ki, bu dönem Türk siyasetinin yeniden şekillenmesi açısından önemli bir dönemdir."

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