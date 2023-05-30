Kulis: Kılıçdaroğlu MYK'da büyük değişime gidecek, işte gündemdeki isimler

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 47.82 oranında oy alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yüzde 52.18'le kazandığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından muhalefet partilerinde kurultay ve değişim ihtimalleri gündemde.

Milletvekili seçimlerinde hedeflenen başarıyı yakalayamayan CHP’de '28 Mayıs'tan sonra neler olacağı merak ediliyor. Seçim gecesi Kılıçdaroğlu'nun istifası gündeme geldi ancak aynı gece konuşan ana muhalefet partisi lideri "Yola devam" dedi.

Şimdi CHP kulislerinde parti içinde neler olacağı konuşuluyor.

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, bugünkü yazısında CHP kulislerini İzmir'de yayın yapan Gazete Kritik'ten aktardı. Gazete Kritik'in özel haberine göre Kılıçdaroğlu'nun "mücadeleye devam" sözleri sonrasında bazı isimlerin istifası, görevden alınması ve Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) revizyon gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını yöneten isimleri pasifize etmesi beklenirken MYK'da revizyon yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mevcut MYK'da Muharrem Erkek, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Veli Ağbaba ve Gülizar Biçer Karaca'nın kalmasını bekleniyor.

MYK'ya yeni girmesi beklenen isimler arasında ise Gökhan Günaydın, Gökan Zeybek, Aysu Bankoğlu, Orhan Sarıbal, Yunus Emre ve Ali Mahir Başarır var.