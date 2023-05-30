Deniz Kavukçuoğlu hayatını kaybetti
Gazeteci yazar Deniz Kavukçuoğlu vefat etti.
Gazeteci yazar Deniz Kavukçuoğlu, bu sabah tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
80 yaşındaki Kavukçuoğlu'nun vefatını, yazar Metin Celal, "Çok değerli ağabeyimiz Deniz Kavukçuoğlu Vefat etti. Deniz Kavukçuoğlu uzun süredir tedavi görüyordu. Ailesine, dostlarına, okurlarına, yazar ve yayıncı dostlarına başsağlığı diliyorum" diyerek duyurdu.
Çok değerli ağabeyimiz— Metin Celal (@mecezey) May 30, 2023
Deniz Kavukçuoğlu
Vefat etti.
Deniz Kavukçuoğlu uzun süredir tedavi görüyordu.
Ailesine, dostlarına, okurlarına, yazar ve yayıncı dostlarına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/DnpxW7tZkK
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