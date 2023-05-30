Deniz Kavukçuoğlu hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Deniz Kavukçuoğlu vefat etti.

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Deniz Kavukçuoğlu hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Deniz Kavukçuoğlu, bu sabah tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

80 yaşındaki Kavukçuoğlu'nun vefatını, yazar Metin Celal, "Çok değerli ağabeyimiz Deniz Kavukçuoğlu Vefat etti. Deniz Kavukçuoğlu uzun süredir tedavi görüyordu. Ailesine, dostlarına, okurlarına, yazar ve yayıncı dostlarına başsağlığı diliyorum" diyerek duyurdu.

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