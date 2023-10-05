Yılmaz Özdil: Şimdi konuşma zamanı

Gazeteci Yılmaz Özdil, 'kanal blabla'nın 10 Ekim'de yayın hayatına başlayacağını duyurdu; "Olan biteni anlatmaya çalıştığımızı görmek istemeyenler bile gördüğüne göre, şimdi konuşma zamanı" ifadesini kullandı.

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Yılmaz Özdil: Şimdi konuşma zamanı

Sözcü TV'den CHP yönetimine birtakım suçlamalar yönelterek ayrılan gazeteci Yılmaz Özdil, kişisel Twitter hesabındaki paylaşımında YouTube kanalı 'blabla'nın 10 Ekim'de yayına başlayacağını duyurdu.

"Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden gelini yaptım" diyen Özdil, şöyle devam etti:

"Doğru bildiğimi dosdoğru anlattım. Anlatmayı başaramadığımı hayat mutlaka anlatır demiştim, hayat anlattı. Olan biteni anlatmaya çalıştığımızı görmek istemeyenler bile gördüğüne göre, şimdi konuşma zamanı."

SÖZCÜ TV'DEN NEDEN AYRILMIŞTI?

Yılmaz Özdil, Sözcü TV’deki görevinden televizyon yayın hayatına başladıktan 39 gün sonra ayrılmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasına tepki göstererek Altılı Masa'dan ayrılmasından sonra CHP yönetimini suçlayan Özdil, Akşener masaya döndükten sonra CHP'li yöneticilerin kendisi aleyhine kulis yaptığını ileri sürmüştü.

Özdil istifasını duyururken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Parantez açayım… Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, CHP yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur. AKP kampanyalarına alışığım, umurumda bile olmadığını beni tanıyan herkes bilir, ama doğma büyüme bir CHP’li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm.

CHP’nin parasına yazık kardeşim. Meral Akşener'in masayı dağıtmadığını, kasten masanın dışına ittirildiğini söylediğim için, ‘Meral Akşener masayı dağıttı diyenler akçeli gazetecilerdir' dediğim için, CHP yönetiminin adını kullanarak benim aleyhime linç kampanyası başlatanlar, ne diyecekler şimdi?"

Yılmaz Özdil'in istifasından sonra ana haber bültenini sunan Korcan Karar da Sözcü TV'den ayrılmıştı.

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