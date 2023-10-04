Karayipli vatandaşlarla buluşan Prens William: Kıçımı kim çimdikliyor?

Prens William ve Kate Middleton, Galler'in Karayipli vatandaşlarla buluştu; burada objektiflere poz verirken yaptığı şaka hem gülüşmelere hem de kikirdemelere neden oldu.

Karayipli vatandaşlarla buluşan Prens William: Kıçımı kim çimdikliyor?

Prens William, kadın hayranlarını kucaklayarak etkilemek için bir şaka yaptı ve bu, Galler Prensesi'ni zor durumda bıraktı.

William ve Kate, Windrush Cymru Elders üyeleriyle ve diğer gruplarla tanışmak ve neslin topluma yaptığı katkıyı öğrenmek için Cardiff'e yaptıkları gezide kucaklaştılar.

Galler'deki Grange Pavillion'a vardıklarında çift coşkulu bir karşılamayla karşılandı; pek çok kişi kraliyet çiftini kucaklamak istiyordu.

Bu dokunaklı ziyareti hatırlamak için William ve Kate, toplananlarla birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Hepsi kameraya gülümserken William da şaka yaparak kahkahalara neden oldu: "Kı...ı kim çimdikliyor?" Bu arada, daha önce bir kadına - beklediğinden daha uzun süre - sarılırken başka bir şaka daha yaptı ve şöyle dedi: "Öpüşmede sınır çiziyorum!"

Prens ayrıca NHS'de 30 yılını hemşire yardımcısı olarak geçiren 83 yaşındaki Dorothy Anderson ile de tanıştı. Yanında oturan 67 yaşındaki Chantal Patel şunları söyledi: "Neredeyse 84 yaşında olması onu şok etti. Onun sırrını bilmek istiyordu." Anderson şunları söyledi: "'Bu zor bir iş ve hayatta ne yapmak istediğinize odaklanmaktır' dedim. 'Aferin, hayat böyledir, Dorothy' dedi."

Ancak odanın diğer tarafına geçtiğinde sarılma devam etti. İlk olarak 65 yaşındaki Karen Lucock şöyle dedi: "'Lütfen sarılabilir miyim?' dedim. 'Evet yapabilirsin' dedi. Şaşırdım çünkü bir süre bana sarıldı. Biraz şoktayım!" Giderken arkasına baktı ve odanın geri kalanına şöyle dedi: "Öpüşmek yok! Öpüşmede sınır çiziyorum!"

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