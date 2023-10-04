Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Filipinler'in güneyindeki Sarangani kenti açıkları olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 120 kilometre derinlikte meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Ülkede eylülde de 6,3 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: AA