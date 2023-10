Merve Dizdar'dan beklenmedik hareket... Ezgi Mola'nın sırrını deşifre etti

Dün akşam 25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne katılan sevilen oyuncu Merve Dizdar, yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın hamileliğinden dolayı çok heyecanlı olduğundan bahsederken bebeğin adını ağzından kaçırdı.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNDE BİRLİKTE OYNAMIŞLARDI

Merve Dizdar ile Ezgi Mola, TRT1 ekranlarında yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye ve Gülben karakterine can vermişlerdi. Abla kardeşi canlandıran ikili özel hayatlarında da samimi dost ve arkadaşlar.

BEBEĞİN ADI NE?

Bebek bekleyen ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın çocuğunun adı belli oldu. Açıklayan isim ise en yakın arkadaşı Merve Dizdar oldu.

gazetemagazin'in derlediği habere göre; Masumlar Apartmanı rolündeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Ömer ve Magarsus dizilerindeki başarısıyla konuşulan Merve Dizdar, dün akşam Afife Tiyatro Ödülleri'ne katıldı.

Tören öncesi basın mensuplarıyla konuşan Dizdar, hamilelik heyecanı yaşayan yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın bebeğine Can adını vereceklerini söyledi.

"CAN BİZİM CANIMIZ OLACAK"



Gazete Magazin'e verdiği röportajda teyze olacağı için yaşadığı mutluluktan bahseden Merve Dizdar, "Çok heyecanlıyım, teyze olacağım. İlk defa en yakın arkadaşlarımdan birine şahit olacağım. Bunun tarifi yok. Ne diyeceğimi bilemiyorum ama bekliyoruz az kaldı. Can bizim canımız olacak. Bize en büyük hediye. Çevresinde onu çok seven insanlar olacak. Adı Can olacak ama kim koydu bilmiyorum onu Ezgi'ye sorun" ifadelerini kullandı.