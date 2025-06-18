Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’a Dünyaca Ünlü Oyuncudan Büyük Şok! Gözlerini Alamadı, Büyülendiğini Duyurdu

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Kısa süre önce popüler sosyal medya uygulaması TikTok’ta akım haline gelen, yabancı TikTokerların tek tek video çektiği “Turkish Delight" makyajı ile gündem olan Yeşilçam’ın Sultan’ı usta oyuncu Türkan Şoray, şimdi de dünyaca ünlü oyuncuyu büyüledi.

Dünyaca ünlü oyuncu Eva Mendes, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Türkan Şoray’ın Aşk Mabudesi adlı filmindeki dans sahnesini paylaşarak ‘Büyüleyici’ notunu düştü.

MONTAJ HALİ OLAY OLDU

Orijinal filmden farklı olarak Vangelis'in La Petite File de la Mer (Denizin Küçük Kızı) adlı eserinin montajlanmış olduğu video, Mendes’in takipçilerinin de dikkatini çekti.

Paylaşıma ‘Türkan Şoray evrensel bir ikon’, ‘Bu sahneyi Eva Mendes’in paylaşması çok değerli’ gibi olumlu yorumlar yapıldı. 1969 yapımı Aşk Mabudesi filmi ünlü oyuncunun paylaşımı ile yeniden merak konusu oldu.

“TURKİSH DELIGHT" DÜNYAYI SALLAMIŞTI

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Türkan Şoray’ın güzelliğini ortaya çıkaran, pembe yanaklar, uzun kirpikler, beyaz kalemli gözler ile dikkat çeken ikonik makyajı “Turkish Delight" ismiyle sosyal medyada akım haline gelmişti.

TikTok’u kasıp kavuran akıma dünyaca ünlü TikTokerlar da dahil olmuştu. Akım haline gelen makyajına ilişkin konuşan Türkan Şoray ise ‘Ben doğallıktan yanayım ve doğallığı öneriyorum. Günlük hayatın bir parçası olmamalı. Biz film için, şov için yapıyorduk. Ben doğallıktan yanayım ve doğallığı öneriyorum’ değerlendirmesini yapmıştı.