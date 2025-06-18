Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’a Dünyaca Ünlü Oyuncudan Büyük Şok! Gözlerini Alamadı, Büyülendiğini Duyurdu

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın Aşk Mabudesi filmindeki dansı dünyaca ünlü oyuncu Eva Mendes’i büyüledi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştı, yorum üstüne yorum yağdı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Kısa süre önce popüler sosyal medya uygulaması TikTok’ta akım haline gelen, yabancı TikTokerların tek tek video çektiği “Turkish Delight" makyajı ile gündem olan Yeşilçam’ın Sultan’ı usta oyuncu Türkan Şoray, şimdi de dünyaca ünlü oyuncuyu büyüledi.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’a Dünyaca Ünlü Oyuncudan Büyük Şok! Gözlerini Alamadı, Büyülendiğini Duyurdu - Resim : 1

Dünyaca ünlü oyuncu Eva Mendes, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Türkan Şoray’ın Aşk Mabudesi adlı filmindeki dans sahnesini paylaşarak ‘Büyüleyici’ notunu düştü.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’a Dünyaca Ünlü Oyuncudan Büyük Şok! Gözlerini Alamadı, Büyülendiğini Duyurdu - Resim : 2

MONTAJ HALİ OLAY OLDU

Orijinal filmden farklı olarak Vangelis'in La Petite File de la Mer (Denizin Küçük Kızı) adlı eserinin montajlanmış olduğu video, Mendes’in takipçilerinin de dikkatini çekti.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’a Dünyaca Ünlü Oyuncudan Büyük Şok! Gözlerini Alamadı, Büyülendiğini Duyurdu - Resim : 3

Paylaşıma ‘Türkan Şoray evrensel bir ikon’, ‘Bu sahneyi Eva Mendes’in paylaşması çok değerli’ gibi olumlu yorumlar yapıldı. 1969 yapımı Aşk Mabudesi filmi ünlü oyuncunun paylaşımı ile yeniden merak konusu oldu.

“TURKİSH DELIGHT" DÜNYAYI SALLAMIŞTI

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Türkan Şoray’ın güzelliğini ortaya çıkaran, pembe yanaklar, uzun kirpikler, beyaz kalemli gözler ile dikkat çeken ikonik makyajı “Turkish Delight" ismiyle sosyal medyada akım haline gelmişti.

TikTok’u kasıp kavuran akıma dünyaca ünlü TikTokerlar da dahil olmuştu. Akım haline gelen makyajına ilişkin konuşan Türkan Şoray ise ‘Ben doğallıktan yanayım ve doğallığı öneriyorum. Günlük hayatın bir parçası olmamalı. Biz film için, şov için yapıyorduk. Ben doğallıktan yanayım ve doğallığı öneriyorum’ değerlendirmesini yapmıştı.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’a Dünyaca Ünlü Oyuncudan Büyük Şok! Gözlerini Alamadı, Büyülendiğini Duyurdu - Resim : 4

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