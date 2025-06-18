Herkes Şokta! Ünlü Şef Evinde Ölü Bulundu

Dünyaca ünlü ABD'li şef Anne Burrell, evinde ölü bulundu. 55 yaşındaki şefin ani ölümü herkesi şoke ederken, ölüm sebebi de merak konusu oldu.

Herkes Şokta! Ünlü Şef Evinde Ölü Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'de popüler yemek şovlarında da yer alan dünyaca ünlü şef Anne Burrell hayatını kaybetti. 55 yaşındaki şefin evinde ölü bulunduğu belirtilirken, Burrell'ın vefatı gastronomi dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Burrell'in uzun yıllardır çalıştığı televizyon kanalı "Food Network" yaptığı açıklamada "Anne Burrell'in New York'taki evinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Mutfak dünyasındaki çalışanları ile gurur duyan, tutkulu bir öğretmendi" ifadelerine yer verdi.

Herkes Şokta! Ünlü Şef Evinde Ölü Bulundu - Resim : 1

ÖLÜM NEDENİ NE?

Ünlü şefin aniden vefat etmesi ülke gündemine yerleşen konulardan biri olurken, Burrell'ın ölüm nedeni ise henüz açıklanması. Kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi ve kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

Mardin'de Korkunç Ölüm! Genç Oyuncu Hayatını KaybettiMardin'de Korkunç Ölüm! Genç Oyuncu Hayatını KaybettiMagazin
Dünyaca Ünlü Oyuncu Kelsey Grammer’den Büyük Sürpriz! 8. Kez Baba Olmaya HazırlanıyorDünyaca Ünlü Oyuncu Kelsey Grammer’den Büyük Sürpriz! 8. Kez Baba Olmaya HazırlanıyorMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
yemek ABD
Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi Belli Oldu! Türkiye'den 16 Üniversite Listeye Girdi, Sıralama Sizi Hayrete Düşürecek Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi Belli Oldu! Türkiye'den 16 Üniversite Listeye Girdi
Sosyal Medyaya Damga Vuran 'Nihal Candan' İsyanı! Armağan Çağlayan Ateş Püskürdü Sosyal Medyaya Damga Vuran 'Nihal Candan' İsyanı! Armağan Çağlayan Ateş Püskürdü
Yedikçe Kilo Verdiriyorlar: İşte Neredeyse Hiç Kalori İçermeyen Yiyecekler Yedikçe Kilo Verdiriyorlar: İşte Neredeyse Hiç Kalori İçermeyen Yiyecekler
Dünyaca Ünlü Oyuncu Kelsey Grammer’den Büyük Sürpriz! 8. Kez Baba Olmaya Hazırlanıyor Dünyaca Ünlü Oyuncudan 8.Sürpriz
ÇOK OKUNANLAR
Altın Gibi Tartılıyor, Avuçla Satılıyor: Yaşı da Kurusu da Cep Yakıyor! Kilosu 700 TL'yi Buluyor Altın Gibi Tartılıyor, Avuçla Satılıyor: Yaşı da Kurusu da Cep Yakıyor! Kilosu 700 TL'yi Buluyor
81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları 81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları
Dünyanın En Borçlu Ülkeleri Belli Oldu! Tam Kara Liste... Türkiye'nin Sıralaması Ağızları Açıkta Bıraktı Dünyanın En Borçlu Ülkeleri Belli Oldu! Tam Kara Liste...
Tekfen Holding'de Dengeler Sil Baştan! Ortaklık Oranı Değişti Tekfen Holding'de Dengeler Sil Baştan! Ortaklık Oranı Değişti
BYD Bayrak Açtı! Çarşı Pazar Karışacak BYD Bayrak Açtı! Çarşı Pazar Karışacak