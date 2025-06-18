Herkes Şokta! Ünlü Şef Evinde Ölü Bulundu

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ABD'de popüler yemek şovlarında da yer alan dünyaca ünlü şef Anne Burrell hayatını kaybetti. 55 yaşındaki şefin evinde ölü bulunduğu belirtilirken, Burrell'ın vefatı gastronomi dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Burrell'in uzun yıllardır çalıştığı televizyon kanalı "Food Network" yaptığı açıklamada "Anne Burrell'in New York'taki evinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Mutfak dünyasındaki çalışanları ile gurur duyan, tutkulu bir öğretmendi" ifadelerine yer verdi.

ÖLÜM NEDENİ NE?

Ünlü şefin aniden vefat etmesi ülke gündemine yerleşen konulardan biri olurken, Burrell'ın ölüm nedeni ise henüz açıklanması. Kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi ve kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi