Yeşilçam'ın Efsanevi İsmi Sosyal Medyada Gündem Oldu! İşte Lale Belkıs'ın Son Hali...

Türk sinemasının ünlü yıldızlarından Lale Belkıs, Yeşilçam'da "kötü kadın" olarak resmedilen karakterleri canlandırmasının yanında zarif güzelliğiyle de hatırlanıyor. Şimdilerde 85 yaşında olan ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

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Yeşilçam'ın Efsanevi İsmi Sosyal Medyada Gündem Oldu! İşte Lale Belkıs'ın Son Hali...

Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı karakterlerle "kötü kadın" olarak anılan ünlü oyuncu Lale Belkıs, Türk sinema tarihinin en önemli yıldızlarından biri... Şu anda 85 yaşında olan Belkıs, oyunculuğun yanında müzik kariyeri de yaparak 1960'lı yıllardan beri çok sayıda 45'lik çıkardı.

Yeşilçam'ın Efsanevi İsmi Sosyal Medyada Gündem Oldu! İşte Lale Belkıs'ın Son Hali... - Resim : 1

Şimdilerde resme yönelen ünlü oyuncu, güncel fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sosyal medyada gündem oldu. "Tarkan, "Feride", "Sezercik" ve "Beyaz Melek" gibi birçok filmde oynayan Lale Belkıs'ın güzelliğine övgü yağdı.

Yeşilçam'ın Efsanevi İsmi Sosyal Medyada Gündem Oldu! İşte Lale Belkıs'ın Son Hali... - Resim : 2

'KÖTÜ KADIN DENMESİNİ KABUL ETMİYORUM'

Gelecek ay 86 yaşında olacak oyuncu, kariyeriyle ilgili yaptığı açıklamada daha önce "Bana Yeşilçam’ın kötü kadını diyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben kötülük yapmadım. Dik duran, eşine sahip çıkan kadını oynadım" demişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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