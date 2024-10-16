Yeşilçam'ın Kötü Kadını Lale Belkıs'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: Ailesiyle İlgili Sözleri Yürek Sızlattı
Yeşilçam döneminin kötü kadını olarak adlandırılan Lale Belkıs'ın vasiyeti ortaya çıktı. Belkıs'ın ailesi hakkında söylediği sözler yürekleri sızlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeşilçam’ın unutulmaz kötü kadın karakterlerinden Lale Belkıs, uzun bir süre gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürüyordu. 85 yaşında olan Belkıs, son olarak vasiyetiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu vasiyetini açıklarken ailesiyle ilgili söylediği sözler yürekleri sızlattı.
EVİNİ YOKSUL ÇOCUKLARA BIRAKTI
Çok güzel ansınlar beni. Kimseyi incitmedim, iyi insan olarak yaşadım ve memlekete faydalı oldum diyen Lale Belkıs, "Beni unutmasınlar. ‘Bir Lale Belkıs geldi geçti’ desinler. Zaten malım mülküm nerelere gidecek, onları hallettim şimdiden. Moda’daki evimi sanat müzesi yapıyorum, evimi yoksul çocuklara bırakıyorum. Kimsem yok, yalnızım. Kalabalık bir ailem vardı ama maalesef yaptıklarıyla hepsinin notunu verdim. Fakir değilim ama zengin de değilim" dedi.
KÜRTAJ İTİRAFI ŞAŞIRTTI
Güzel fiziği ve etkileyici duruşuyla dikkat çeken Lale Belkıs, bir döneme damgasını vuran açıklamasıyla da gündeme geldi. "Çocuk yapmaya vaktim yoktu" diyerek "10 defa kürtaj oldum" itirafında bulundu.
LALE BELKIS KİMDİR?
28 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Lale Belkıs'ın gerçek ismi Belkıs Durmaz. 82 yaşındaki Lale Belkıs, şarkıcı, tiyatrocu, eski manken, söz yazarı, besteci, sinema ve dizi oyuncusu, dublaj sanatçısı, şair, yazar ve ressam. Belkıs, Sinema Yazarları Derneği’nin 56. Türkiye Sineması Ödülleri'nde Onur Ödülü aldı.