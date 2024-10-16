Yeşilçam'ın Kötü Kadını Lale Belkıs'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: Ailesiyle İlgili Sözleri Yürek Sızlattı

EVİNİ YOKSUL ÇOCUKLARA BIRAKTI

Çok güzel ansınlar beni. Kimseyi incitmedim, iyi insan olarak yaşadım ve memlekete faydalı oldum diyen Lale Belkıs, "Beni unutmasınlar. ‘Bir Lale Belkıs geldi geçti’ desinler. Zaten malım mülküm nerelere gidecek, onları hallettim şimdiden. Moda’daki evimi sanat müzesi yapıyorum, evimi yoksul çocuklara bırakıyorum. Kimsem yok, yalnızım. Kalabalık bir ailem vardı ama maalesef yaptıklarıyla hepsinin notunu verdim. Fakir değilim ama zengin de değilim" dedi.