Reha Muhtar Hastaneden Çıkar Çıkmaz Nilüfer'i Hedef Aldı: Ne Yaptı Çocuğuma?

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündemde olan Reha Muhtar, hastanede tedavi gördüğü süre zarfında çocuklarına ulaşamadığını belirtti. Muhtar, çocuklarını göremediği için Nilüfer’i suçlayarak, “Nilüfer Hanım ne yaptı çocuğuma bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanan Muhtar, bilincinin kapanması üzerine hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi edilmiştir. Sağlığına kavuşan ünlü gazeteci, yaşadığı bu zor süreçte çocuklarından uzak kaldığı için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Reha Muhtar’ın açıklaması şu şekilde:

“Nilüfer Hanım ne yaptı çocuğuma bilmiyorum. Her şeyi öğreneceğiz. Sonrasında açıklayacağız. İletişimlerim sonucu çocuğumu karşı tarafa verenin Nilüfer Hanım olduğu görülüyor. Çocuklarım Poyraz ile Mina ile görüşemiyorum. Sadece okullarının önünde buluşabiliyorum. Her şey elimden alındı. Onun için Allah sağlık versin."

Çocuk kaçırmakla suçlanan Nilüfer ise o dönem yaptığı açıklamada "Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir. Bunların tamamı iğrenç bir iftiradır.”

Kaynak: Hürriyet