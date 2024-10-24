Filiz Akın'ın Son Hali Korkutmuştu: Sevindiren Haber Geldi

Türk sinemasının usta oyuncusu Filiz Akın sağlık sorunlarıyla gündemde. Hastanede tedavi gören Akın taburcu olup evine döndü.

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Filiz Akın'ın Son Hali Korkutmuştu: Sevindiren Haber Geldi

Türk sinemasının bir dönemine damga vuran Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalandığını öğrenmişti. Oyuncu, tedaviler sonucu kanseri yenmeyi başarmıştı.

Filiz Akın'ın Son Hali Korkutmuştu: Sevindiren Haber Geldi - Resim : 1

81 yaşındaki Filiz Akın geçtiğimiz haftalarda tekrar hastaneye kaldırıldı. Bodrum'da tedavi gördüğü hastane odasından paylaşım yapan Akın'a sevenlerinden 'Geçmiş olsun' mesajları yağdı. Akın'ın o hali görenleri korkuttu...

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Akın, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu. Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Herkese merhaba' diyerek taburcu olduğunu duyurdu.

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