Filiz Akın'ın Son Hali Korkutmuştu: Sevindiren Haber Geldi
Türk sinemasının usta oyuncusu Filiz Akın sağlık sorunlarıyla gündemde. Hastanede tedavi gören Akın taburcu olup evine döndü.
Türk sinemasının bir dönemine damga vuran Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalandığını öğrenmişti. Oyuncu, tedaviler sonucu kanseri yenmeyi başarmıştı.
81 yaşındaki Filiz Akın geçtiğimiz haftalarda tekrar hastaneye kaldırıldı. Bodrum'da tedavi gördüğü hastane odasından paylaşım yapan Akın'a sevenlerinden 'Geçmiş olsun' mesajları yağdı. Akın'ın o hali görenleri korkuttu...
GÜZEL HABER
Akın, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu. Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Herkese merhaba' diyerek taburcu olduğunu duyurdu.
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