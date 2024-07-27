Yeşilçam'ın En Güzel Kadını Kim Tartışması Son Buldu: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... En Güzel Kim Seçildi

Eski adı Twitter olan X’te, "Yeşilçam'da en güzel yüz kime ait?" sorusu üzerine kullanıcılar arasında bir tartışma yaşanmış, sosyal medyada uzun bir süre kullanıcılar, kendi en beğendiği Yeşilçam güzelini destekliyordu.

Oyunculuğu ve güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuş 9 kadın kullanıcılar tarafından yorumlandı. 9 kadın arasında Hülya Avşar ve Gülşen Bubikoğlu ismi ön plana çıktı. Bu tartışma sonucunda sosyal medya, Yeşilçam’ın en güzel kadınını seçti.

İşte Yeşilçam’ın en güzel olduğu söylenen 9 kadını ve aralarında yapılan tartışma sonucu seçilen en güzel kadın: