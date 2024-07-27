Yeşilçam'ın En Güzel Kadını Kim Tartışması Son Buldu: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... En Güzel Kim Seçildi

X'te bir kullanıcının "Yeşilçam'da en güzel yüz kime ait?" sorusu üzerine bir tartışma başlamıştı. Yeşilçam'da oynamış 9 kadının ismi bu tartışmada geçmişti. Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu ismi en çok geçen kadınlar arasındaydı. Yeşilçam'ın en güzel yüzü tartışmasında birinci belli oldu.

Yeşilçam Hülya Avşar Müjde Ar Gülşen Bubikoğlu
Yeşilçam'ın En Güzel Kadını Kim Tartışması Son Buldu: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... En Güzel Kim Seçildi - Resim: 1

Eski adı Twitter olan X’te, "Yeşilçam'da en güzel yüz kime ait?" sorusu üzerine kullanıcılar arasında bir tartışma yaşanmış, sosyal medyada uzun bir süre kullanıcılar, kendi en beğendiği Yeşilçam güzelini destekliyordu.

Oyunculuğu ve güzelliğiyle Yeşilçam’a damga vurmuş 9 kadın kullanıcılar tarafından yorumlandı. 9 kadın arasında Hülya Avşar ve Gülşen Bubikoğlu ismi ön plana çıktı. Bu tartışma sonucunda sosyal medya, Yeşilçam’ın en güzel kadınını seçti.

İşte Yeşilçam’ın en güzel olduğu söylenen 9 kadını ve aralarında yapılan tartışma sonucu seçilen en güzel kadın:

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Yeşilçam'ın En Güzel Kadını Kim Tartışması Son Buldu: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... En Güzel Kim Seçildi - Resim: 2

TÜRKAN ŞORAY

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Yeşilçam'ın En Güzel Kadını Kim Tartışması Son Buldu: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... En Güzel Kim Seçildi - Resim: 3

NECLA NAZIR

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Yeşilçam'ın En Güzel Kadını Kim Tartışması Son Buldu: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... En Güzel Kim Seçildi - Resim: 4

MÜJDE AR

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Yeşilçam'ın En Güzel Kadını Kim Tartışması Son Buldu: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... En Güzel Kim Seçildi - Resim: 5

HÜLYA KOÇYİĞİT

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Yeşilçam'ın En Güzel Kadını Kim Tartışması Son Buldu: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... En Güzel Kim Seçildi - Resim: 6

HÜLYA AVŞAR

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Yeşilçam'ın En Güzel Kadını Kim Tartışması Son Buldu: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... En Güzel Kim Seçildi - Resim: 7

FİLİZ AKIN

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Yeşilçam'ın En Güzel Kadını Kim Tartışması Son Buldu: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... En Güzel Kim Seçildi - Resim: 8

FATMA GİRİK

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Yeşilçam'ın En Güzel Kadını Kim Tartışması Son Buldu: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... En Güzel Kim Seçildi - Resim: 9

EMEL SAYIN

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Yeşilçam'ın En Güzel Kadını Kim Tartışması Son Buldu: Hülya Avşar, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın... En Güzel Kim Seçildi - Resim: 10

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Yapılan tartışma sonucunda Yeşilçam'ın en güzel kadını Gülşen Bubikoğlu seçildi.

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