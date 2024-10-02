Yeşilçam'ın 'Dört Yapraklı Yoncası' Filiz Akın Hastaneye Kaldırıldı!

Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan Filiz Akın, yeniden hastaneye kaldırıldı. Akın'ın hasta yatağındaki görüntüsü sevenlerini korkuttu.

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Yeşilçam'ın 'Dört Yapraklı Yoncası' Filiz Akın Hastaneye Kaldırıldı!

Türk sinemasının usta isimlerinden Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu.

Geçtiğimiz kasım ayında da hastaneye kaldırılan ve bir süre sonra taburcu olan Filiz Akın, tekrar hastaneye yattı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 81 yaşındaki Filiz Akın, son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Bodrum'da hastanede tedavi gören ünlü oyuncu, hasta yatağından fotoğrafını paylaştı.

Yeşilçam'ın 'Dört Yapraklı Yoncası' Filiz Akın Hastaneye Kaldırıldı! - Resim : 1

Hayranları Filiz Akın'a "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Kaynak: NTV

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