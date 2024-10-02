Yargıtay ve Danıştay'a Kritik Atamalar

HSK tarafından Yargıtay ve Danıştay’a yeni üyeler seçildi. Bu çerçevede Yargıtay'a 8 Danıştay’a ise 3 yeni seçilen üyelerin isimleri de açıklandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun atamasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz Yargıtay üyesi oldu.

YARGITAY'A ATANAN İSİMLER

Şaban Yılmaz, Murat Boylu, Ferhat Kapıcı, Murat Çağlak, Osman Kiper, Murat Pala, Cengiz Doğan ve Ali Rıza San da yeni Yargıtay üyeleri oldu.

DANIŞTAY'A ATANAN İSİMLER

Ahmet Cüneyt Yılmaz, Cengiz Aydemir ve Burakhan Melikoğlu da yeni Danıştay üyeleri olarak seçildi.

KARARNAMEYLE YENİ ATAMALAR

Yargıtay ve Danıştay'a yapılan atamalar dışında kararname ile 7 kişinin görev yerleri değiştirildi.

1- Akın GÜRLEK Adalet Bakan Yardımcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına

2- Semih AKGÜN Sakarya BAM Cumhuriyet Savcısı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına

3- Ali YELDAN Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına

4- Üzeyir KARAKÜLAH Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına

5- Halil SEZGİN İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına

6- Hazar Turan ALİM Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına

7- Recep Yılmaz KORKMAZ İstanbul 1. BİM Başkanı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına atandı.

Kaynak: Gerçek Gündem