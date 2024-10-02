İsrail'in Vurulması İran Meclisinde Böyle Kutlandı: ABD'ye Çok Konuşulacak Çağrı

İran’ın dün İsrail'i 200’ü aşkın füzeyle vurması tüm dünyada endişe yaratırken, saldırı İran İslami Şura Meclisi’nin bugünkü açık oturumunda kutlandı.

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, oturumda gerçekleştirdiği konuşmasında ABD’ye İsrail’i ima ederek ‘köpeğin tasmasını’ sıkı tut çağrısında bulundu. Mecliste “Kahrolsun İsrail”, “Kahrolsun ABD” ve “Devrim Muhafızları’na teşekkürler” sloganları atıldı. Oturumda söz alan Meclis Başkanı Galibaf, “Dün gece tüm güçlerini hava saldırıları ve terörist operasyonlardan alan zalim ve savaş yanlıları korkudan titrerken, Müslüman milletler ve dünyanın özgürlük savunucuları umut ve sevinçle doldu” diye konuştu.

‘KÖPEĞİN TASMASINI SIKI TUT’

Galibaf, açıklamasının devamında, “Varlığını tehdit altında gören bir rejim, geçmiş hatalarını tekrarlayıp İran’a saldırmayı düşünebilir. Ancak muhtemel bir deliliğe karşı hazırlandığımızı ve beklenmedik bir plan yaptığımızı bilmeliler. Muhtemel saldırılara karşı vereceğimiz yanıt farklı olacak ve böyle bir durumda rejim, varlığını daha hızlı sona erdirecektir” ifadelerini kullanırken, ABD’ye de bir çağrıda bulundu. Galibaf, şunları kaydetti:

“Rejimin destekçisi ABD, köpeğin tasmasını sıkı tut. Böylece ne kendinize zarar verirsiniz ne de sahibinizin başını belaya sokarsınız.”