Çağla Şıkel Elini Neden ve Nasıl Kırdı?

Ünlü manken Çağla Şıkel, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programında samimi açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada sıkça Emre Altuğ ile olan evliliğinden doğan iki oğlu ile geçirdiği keyifli anları paylaşan Şıkel, oğullarıyla ilişkisini Düvenci’ye anlattı. Ünlü sunucu, ergenlik dönemindeki oğlu Kuzey'in tavırlarından kaynaklanan bir olayda, kapıya vurduğu için elinin kırıldığını itiraf etti.

ELİNİ NASIL KIRDI?

Şıkel, bu konuda "Cinnet geçirmedim mi? Tabii ki geçiriyorum. Kapıları kırmadım mı? Kırmışımdır. Deneyerek, baktım kapı kırdım bir şey değişti mi? Asla değişmedi. O kapıyı kırmak sadece benim elime zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Kendisi, bu olaydan sonra doktora giderek atel taktırmak zorunda kaldığını ve ergenlikle inatlaşmanın zorluklarını vurguladı.

Şıkel, oğlu Kuzey'in aşık olduğunu da belirterek, "Bu kadar uzun süren bir şey bu yaşta bilemiyorum, müthiş ferahlatıyor beni. Nasıl bir şey olduğunu anlamadan kız arkadaşı oldu" ifadelerini kullandı. Çağla Şıkel, oğlunun bu yeni deneyimlerine duyduğu heyecanı dile getirdi.