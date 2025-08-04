Vefası Yürekleri Yakan Köpeği Sahiplenen Ceylan Ertem’den Acı Feryat! 'Ne Olur' Dedi, Tek Bir Şey İstedi

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Hakkari’de hayatını kaybeden sahibinin mezarı başından hiç ayrılmayan köpeği sahiplenmek için harekete geçen ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, yeni bir açıklama yaptı. Barınaktan çıkış belgelerinin gerekli yerlere ilettiğini belirterek, bir konuya dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı “Ne yazık ki ailenin bazı olumsuz yorumlardan incindiğini öğrendim. Zaten en büyük acılardan birini yaşıyorlar; evlatlarını, kardeşlerini kaybettiler…Ne olur, anlayış gösterelim. Bu yasın üstüne bir gram daha ağırlık koymayalım” diye seslendi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Ceylan Ertem, son gelişmeler, şöyle anlattı:

'HEYECANIM TARİFSİZ'

Bir açıklama yazma gereği hissettim. Hakkâri’den gelecek köpeğimiz için canla başla çalışıyoruz. Az önce, barınaktan çıkışı için gerekli belgeleri ilgili arkadaşımıza ilettim. Hafta sonu resmi kurumlar kapalı olduğundan işlemler bugüne kaldı. Heyecanım tarifsiz.

Yorumların hepsini okuyamasam da, ne yazık ki ailenin bazı olumsuz yorumlardan incindiğini öğrendim. Zaten en büyük acılardan birini yaşıyorlar; evlatlarını, kardeşlerini kaybettiler…

'OMUZ VERİRSEK DAYANILIR'

Ne olur, anlayış gösterelim. Bu yasın üstüne bir gram daha ağırlık koymayalım. Bu dünya, yardımlaşırsak, birbirimize tutunup, omuz verirsek dayanılır bir yer.

Yitirdiğimiz kardeşimiz bu cana elinden geldiğince özenle bakmış, sarsılmaz bir bağ kurmuş. Bundan sonrası bizim görevimiz.

'BU HEPİMİZİN HİKAYESİ'

Umarım uzun yaşarım ama olur da bana bir şey olursa… Ben de çocuklarım için sevdiklerime, bu halkın vicdanına güveniyorum. Birbirimizin çocuklarına, canlarına sahip çıkacağız. Başka türlüsü mümkün değil.

Bu güzel canla kavuştuğumuzda mutlaka bir fotoğraf paylaşacağım. Bu zaten benim hikayem değil, hepimizin hikayesi.