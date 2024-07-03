Ünlülerden Milli Takım'a Tebrik Mesajları

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından Milli Takım'a destek verdi. İşte o paylaşımlar...

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Ünlülerden Milli Takım'a Tebrik Mesajları

A Milli Takımı, dün akşam Avusturya ile karşılaştı. Ay Yıldızlılar, 2-1 biten maçın ardından EURO 2024'te çeyrek finale kalmayı başardı.

A MİLLİ TAKIM EURO 2024'TE ÇEYREK FİNALDE

A Milli Takım'ın EURO 2024'ün son 16 maçında Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kaldı. Milli Takım’ın başarısı Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşkuyla kutlandı. Bu coşkuya ünlüler de ortak oldu. Tarkan, Süha Uygur, Nazan Şoray, Hülya Koçyiğit, Hülya Avşar, Hande Ataizi tebrik mesaj paylaştı.

Ünlülerden Milli Takım'a Tebrik Mesajları - Resim : 1

İşte ünlü isimlerin Milli Takım'a tebrik paylaşımları:

KENAN DOĞULU

Türkiye - Avusturya maçını Leipzig'te tribünde seyreden Kenan Doğulu, maç sonrası Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu ile fotoğraf çektirdi. Doğulu, paylaşımına "Gurur duyuyorum sizlerle canım kardeşlerim" notunu düştü.

Ünlülerden Milli Takım'a Tebrik Mesajları - Resim : 2

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Son saniye Mert kurtarışı... Muhteşemdi"

Ünlülerden Milli Takım'a Tebrik Mesajları - Resim : 3

TOLGAHAN SAYIŞMAN

"Herkes muazzamdı helal olsun. Bu arada gördüğüm en iyi son saniye kurtarışı olabilir"

Ünlülerden Milli Takım'a Tebrik Mesajları - Resim : 4

FİLİZ AKIN

"Hepinizi gönülden kutluyorum. Harikasınız evlatlar"

Ünlülerden Milli Takım'a Tebrik Mesajları - Resim : 5

BEHZAT UYGUR

"Tebrikler milli takım. Bence o müthiş müvadelenin fotoğrafı Mert'in bu olağanüstü kurtarışı oldu."

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT

"Size helal olsun"

Ünlülerden Milli Takım'a Tebrik Mesajları - Resim : 6

Siyasilerden Milli Takıma tebrik yağmuruSiyasilerden Milli Takıma tebrik yağmuruSpor

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A Milli Takım Euro 2024 Avusturya Tarkan Kenan Doğulu Hülya Avşar Hülya Koçyiğit Tolgahan Sayışman Şahan Gökbakar
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