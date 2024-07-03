Sera Tokdemir 98. Gazi Koşusu’nda Kaza Geçirdi

Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından itibaren düzenlenen Gazi Koşusu’na ünlü isimler akın etti. Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen yarışmaya ünlü isimler akın etti. Sakla Beni dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sera Tokdemir, izlemeye geldiği koşuda nazara gelerek kaza geçirdi.

Sera Tokdemir 98. Gazi Koşusu’nda Kaza Geçirdi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından itibaren her yıl düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98'incisi Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Gazi Koşusu’na ünlü isimler akın etti.

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel gibi isimlerin başrol olduğu "Sakla Beni" dizisinde rol alan oyuncu Sera Tokdemir yarışta kaza geçirdi.

Sera Tokdemir 98. Gazi Koşusu’nda Kaza Geçirdi - Resim : 1

HEMEN AMBULANS ÇAĞIRILDI

Tokdemir yarışı beyazlar içindeki kombiniyle izlemeye geldi. 98. Gazi Koşusu’nu izlediği anlarda düşen Tokdemir için ambulans geldi.

Sera Tokdemir 98. Gazi Koşusu’nda Kaza Geçirdi - Resim : 2

NAZARA GELDİ

Ünlü oyuncu geçirdiği kazayı “Nazara geldim. Ayağım çok mor birazda açık bir yara var” diyerek anlattı.

Sera Tokdemir 98. Gazi Koşusu’nda Kaza Geçirdi - Resim : 3

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