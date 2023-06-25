97'nci Gazi Koşusu tamamlandı: Urfa Aslanı 5 milyon liralık ödülü kazandı

Türk at yarışçılığının en önemli koşusunun 97’ncisi bugün İstanbul’da gerçekleştirildi. Birincilik ikramiyesi 5 milyon lira olan ve saat 17.15'te başlayan koşuya, 22 safkan katıldı. Gazi koşusunu Mehmet Kaya adlı jokey, Urfa Aslanı adlı safkan ile kazandı.

Koşuda ikinciye 2 milyon, üçüncüye 1 milyon, dördüncüye 500 bin, beşinciye de 250 bin lira ikramiye ödendi. Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 8 milyon 750 bin lira oldu. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 7 milyon 848 bin lira gelir elde edildi. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil oldu ve ödül 9 milyon 285 bin 500 liraya kadar ulaştı.

EN HIZLISI BOLD PILOT

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor. 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yapmıştı ve Gazi Koşusu'nun 95 yıllık tarihinin en hızlı safkanı olmuştu. Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti. Mümin Çılgın; "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı göstermişti.

ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU AHMET ÇELİK'TE

Aldığı men cezası nedeniyle bu sene Gazi Koşusu'nda yarışamayacak olan jokey Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekoruna sahip. Çelik, 89. koşuyu "Renk", 90. koşuyu "Graystorm", 91. koşuyu "Piano Sonata", 92. koşuyu "Hep Beraber", 93. koşuyu "The Last Romance", 94. koşuyu "Call To Victory" ve 95. koşuyu "Burgas" isimli safkanla kazanmıştı.