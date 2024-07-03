Türk Hava Yolları, ABD'li süperstar Taylor Swift'in peşinde

Türk Hava Yolları'nın (THY), yeni reklam yüzü olarak ABD'li süperstar Taylor Swift'i istediği iddia edildi. Daha önce Morgan Freeman ve Kobe Bryant gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışan THY, bu kez rotasını müzik dünyasına çevirdi.

Odatv'nin haberine göre THY, ABD’li Süperstar Taylor Swift ile görüşmelere başladı.

Ancak bu kararın tartışma yaratması da bekleniyor. Özel jetini kısa mesafeler için bile kullanmaktan çekinmeyen Taylor Swift geçen hafta iklim aktivistleri tarafından protesto edilmişti.

Aktivistler, ünlü yıldızın uçağı olduğunu düşündükleri bir özel jeti turuncuya boyamıştı.