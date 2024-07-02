Kelime Oyunu'ndan ayrılmıştı... Ünlü sunucunun yeni adresi belli oldu!
Ekranların sevilen ismi Ali İhsan Varol, yeni yarışma programı ile ekranlara geri dönüyor.
2009 yılından beri sunduğu Kelime Oyunu programı ile seyirciyle buluşan ünlü sunucu Ali İhsan Varol 14. sezonda yarışmadan ayrılmıştı.
Ali İhsan Varol, yeni yarışma programı için tv100 ile el sıkıştı. Varol, 'Alfapetek' adlı yarışma programında sunucu olacağını duyurdu.
Programda yarışmacılara, alfabenin 24 harfiyle başlayan sorular sorulacak. Soruya hızlı cevap veren kazanacak.