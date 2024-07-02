Ünlü yönetmenler cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Dünyaca ünlü Fransız yönetmenler Benoit Jacquot ve Jacques Doillon cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Ünlü yönetmenler cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Fransız sinemasının tanınmış yönetmenleri Benoit Jacquot ve Jacques Doillon, oyuncu Judith Godrèche tarafından cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı.

52 yaşındaki Godrèche, Jacquot'u tecavüz, Doillon'u ise cinsel saldırı ile suçluyor.

Godrèche, Jacquot'un 14 yaşındayken başlayan ve 1986'dan 1992'ye kadar süren bir "takıntısı" olduğunu öne sürdü. 18 yaşından küçükken Jacquot tarafından taciz edildiğini iddia eden oyuncu, Doillon'u ise filmlerinden birinde oynadığı sırada sette kendisini taciz etmekle suçladı.

Jacquot ve Doillon, suçlamaları reddederken, avukatları da müvekkillerinin masumiyetini savundu.

Ünlü yönetmenler cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı - Resim : 1

NTV'de yer alan habere göre, Jacquot ve Doillon'un avukatları, söz konusu kişilerin sorgulanırken gözaltına alınmasına gerek olmadığını belirterek, suçlu oldukları kanıtlanana kadar masum sayılmaları gerektiğini vurguladı.

Jacquot'un avukatı Julia Minkowski, müvekkilinin "kanun önünde kendini ifade edebileceğini" söylerken, Doillon'un avukatı Marie Dose ise Godrèche'in iddia ettiği olaydan "36 yıl sonra" tutuklanmasının doğru olmadığını ifade etti.

Ünlü yönetmenler cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı - Resim : 2

Oyuncu Godrèche, Instagram hesabından kendisinden 25 yaş büyük olan Jacquot'un yanında genç halinin olduğu bir fotoğrafını paylaşarak, "Ağlıyorum. Bütün bunlardan… Gücüm var mı bilmiyorum ama gücüm olacak. Olmalı. Onun için,” notunu düştü.

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