Acun Ilıcalı Sevgilisinin Doğum Gününü Kutladı! Siyah Tişört Sevdasından Vazgeçti

Hem iş hayatı hem de özel hayatıyla gündem olan Acun Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ilıcalı sevgili Ayla Çağla Altunkaya’nın doğum gününü kutladığı paylaşımda, beyaz gömlek giymesi gözlerden kaçmadı.

Acun Ilıcalı Sevgilisinin Doğum Gününü Kutladı! Siyah Tişört Sevdasından Vazgeçti

Yaptığı programlar ve özel hayatıyla tanınan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı en son Fenerbahçe’nin kongresinde Ali Koç’un listesinden asbaşkan olarak seçilmesiyle gündem oldu.

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile yaşadığı ilişkiyle uzun yıllar gündem olduktan sonra boşanıp yeni bir aşka yelken açtı. Aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya ile beraber.

ROMANTİK PAYLAŞIM

İki futbol takımının sahibi olan Acun Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı. Paylaşımda Ilıcalı'nın sözlerinden ziyade her zamankinden farklı olarak giydiği beyaz gömleği olay oldu.

Acun Ilıcalı Sevgilisinin Doğum Gününü Kutladı! Siyah Tişört Sevdasından Vazgeçti - Resim : 1

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladığı paylaşımda, "Nice mutlu yaşların olsun, gözlerin hep böyle gülsün.. Devamını biliyorsun zaten" notunu düştü.

SİYAH TİŞÖRT SEVDASINDAN VAZGEÇTİ

Her zaman siyah tarzıyla dikkat çeken Ilıcalı'nın beyaz gömlek giymesi sosyal medyanın diline düştü.

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