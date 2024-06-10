Acun Ilıcalı, 'Hiçbir şey bilmiyorum diyeceğim' sözlerine açıklık getirdi: Amacım Aziz Yıldırım’ı tahrik ve teşvik etmekti

Acun Ilıcalı, “Aziz Yıldırım öyle bir tartışmaya giremez, konuşamaz. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıksın. Ben, 'Hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" sözlerine açıklık getirdi. Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ı tahrik etmek için o sözleri kullandığının altını çizdi.

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Acun Ilıcalı, 'Hiçbir şey bilmiyorum diyeceğim' sözlerine açıklık getirdi: Amacım Aziz Yıldırım’ı tahrik ve teşvik etmekti

Çiçeği burnunda Fenerbahçe yöneticisi olan Acun Ilıcalı’dan, Aziz Yıldırım itirafı geldi.

Fenerbahçe'de dün Olağan Seçimli Genel Kurul yapıldı. Aziz Yıldırım ve Ali Koç, başkanlık için yarıştı. 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alan Ali Koç, seçimi kazandı. Yıldırım ise 10 bin 483 delegenin oyunu alabildi.

Seçim öncesinde Habertürk ekranlarında canlı yayına çıkan ve Yıldırım-Koç’un verdiği birlik mesajı, seçim sonrasında da verildi.

İkili yayına çıkmadan önce Acun Ilıcalı, “Aziz Yıldırım öyle bir tartışmaya giremez, konuşamaz. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıksın. Ben, 'Hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" sözlerini kullanmıştı.

Başkan adayları yayına çıktıktan sonra Acun Ilıcalı’nın bu sözleri sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Telegol’e değerlendirmede bulunan Ilıcalı, bu sözleri için “Sayın Aziz Yıldırım, başkanımızla yayına çıkarsa ‘ben bir şey bilmiyorum’ dedim. Her zamanki gibi her laftan başka bir şey çıkarmaya çalışanlar buradan da ‘ben bir şey bilmiyorum’ kelimesini almaya çalıştılar. Aslında benim oradaki amacım sayın Yıldırım'ı canlı yayına çıkarmaktı. Benim amacım sayın Yıldırım’ı tahrik ve teşvik ederek Ali Koç’la canlı yayına çıkartmaktı. Amacımızı ulaştığımız için çok mutluyuz” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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