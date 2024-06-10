Dünyanın en iyi ilk 100 kulübü belli oldu: Fenerbahçe zirvede, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada?
Süper Lig'den 17 takım, dünyanın en iyi 500 takımı arasında yer aldı. Ayrıca, ilk 100 kulüp arasında 3 Türk takımı yer aldı.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki performansları değerlendirerek dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi.
Bu güncellenen listede, ilk 100 takım arasında 3 Türk kulübü yer aldı. Ayrıca, Süper Lig'deki takımların büyük çoğunluğu ilk 500'e girmeyi başardı.
IFFHS'nin son bir yıllık performansları baz alarak hazırladığı sıralama şöyle:
1- Manchester City (İngiltere): 401 Puan
2- Bayer Leverkusen (Almanya): 355 Pua
3- Real Madrid (İspanya ): 333 Puan
4- Atalanta (İtalya): 320 Puan
5- Borussia Dortmund (Almanya): 261 Puan
6- Atletico Madrid (İspanya): 260 Puan
7- Bayern Münih (Almanya): 258 Puan
8- Barcelona (İspanya): 256 Puan
9- Inter (İtalya): 251 Puan
10- Palmeiras (Brezilya): 250 Puan
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27- Fenerbahçe (Türkiye): 214.5 Puan
28- Galatasaray (Türkiye): 211.5 Puan
77- Beşiktaş (Türkiye): 151 Puan
152- Trabzonspor (Türkiye): 108.5 puan
220- Başakşehir (Türkiye): 85 Puan
272- Adana Demirspor (Türkiye): 76.75 Puan
282- Alanyaspor (Türkiye): 75.5 Puan
294- Sivasspor (Türkiye): 73.5 Puan
305- Kasımpaşa (Türkiye): 71.5 Puan
312- Fatih Karagümrük (Türkiye): 70 Puan
368- Çaykur Rizespor (Türkiye): 62.5 Puan
394- Konyaspor (Türkiye): 60 Puan
406- Kayserispor (Türkiye): 59 Puan
406- Antalyaspor (Türkiye): 59 Puan
414- Samsunspor (Türkiye): 58.5 Puan
425- Gaziantep FK (Türkiye): 57.5 Puan
434- Hatayspor (Türkiye): 56.5 Puan
Kaynak: Gerçek Gündem