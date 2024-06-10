Dünyanın en iyi ilk 100 kulübü belli oldu: Fenerbahçe zirvede, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

Süper Lig'den 17 takım, dünyanın en iyi 500 takımı arasında yer aldı. Ayrıca, ilk 100 kulüp arasında 3 Türk takımı yer aldı.

Son Güncelleme:
Dünyanın en iyi ilk 100 kulübü belli oldu: Fenerbahçe zirvede, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki performansları değerlendirerek dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi.

Bu güncellenen listede, ilk 100 takım arasında 3 Türk kulübü yer aldı. Ayrıca, Süper Lig'deki takımların büyük çoğunluğu ilk 500'e girmeyi başardı.

IFFHS'nin son bir yıllık performansları baz alarak hazırladığı sıralama şöyle:

1- Manchester City (İngiltere): 401 Puan

2- Bayer Leverkusen (Almanya): 355 Pua

3- Real Madrid (İspanya ): 333 Puan

4- Atalanta (İtalya): 320 Puan

5- Borussia Dortmund (Almanya): 261 Puan

6- Atletico Madrid (İspanya): 260 Puan

7- Bayern Münih (Almanya): 258 Puan

8- Barcelona (İspanya): 256 Puan

9- Inter (İtalya): 251 Puan

10- Palmeiras (Brezilya): 250 Puan

---

27- Fenerbahçe (Türkiye): 214.5 Puan

28- Galatasaray (Türkiye): 211.5 Puan

77- Beşiktaş (Türkiye): 151 Puan

152- Trabzonspor (Türkiye): 108.5 puan

220- Başakşehir (Türkiye): 85 Puan

272- Adana Demirspor (Türkiye): 76.75 Puan

282- Alanyaspor (Türkiye): 75.5 Puan

294- Sivasspor (Türkiye): 73.5 Puan

305- Kasımpaşa (Türkiye): 71.5 Puan

312- Fatih Karagümrük (Türkiye): 70 Puan

368- Çaykur Rizespor (Türkiye): 62.5 Puan

394- Konyaspor (Türkiye): 60 Puan

406- Kayserispor (Türkiye): 59 Puan

406- Antalyaspor (Türkiye): 59 Puan

414- Samsunspor (Türkiye): 58.5 Puan

425- Gaziantep FK (Türkiye): 57.5 Puan

434- Hatayspor (Türkiye): 56.5 Puan

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş
Son Güncelleme:
Tüm magazin bunu konuşuyor! Konu ise Barış Arduç ile Hande Erçel Tüm magazin bunu konuşuyor! Konu ise Barış Arduç ile Hande Erçel
Filenin Sultanları parkeye çıkıyor: Milletler Ligi'nde Hong Kong etabı Filenin Sultanları parkeye çıkıyor
Servet Yardımcı, resmen TFF Başkan adayı: Futbolda güven ortamı tamamen yok oldu Servet Yardımcı, resmen TFF Başkan adayı
Kurnazlıkta asla sınır tanımıyorlar. Sinsilikte öncü olan 3 burç belli oldu Kurnazlıkta asla sınır tanımıyorlar. Sinsilikte öncü olan 3 burç belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Meral Akşener ve Mansur Yavaş uzun bir aradan sonra aynı karede! Meral Akşener ve Mansur Yavaş aynı karede
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Kuvvetli yağış geliyor
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde! İadeiziyaretin gündemi yoğun 18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde
Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Memur ve emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?