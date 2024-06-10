Filenin Sultanları parkeye çıkıyor: Milletler Ligi'nde Hong Kong etabı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin Hong Kong etabında boy gösterecek.

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Filenin Sultanları parkeye çıkıyor: Milletler Ligi'nde Hong Kong etabı

Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası yarın Hong Kong'da başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü haftanın ilk maçında 12 Haziran Çarşamba günü Tayland'la karşı karşıya gelecek.

Voleybol Milletler Ligi'nde 3. hafta maçları yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak. Hong Kong'daki etabın ilk maçı yarın ABD ile Fransa arasında yapılacak. Filenin Sultanları bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya'yla karşılaşacak. Müsabakalar Hong Kong Coliseum'da oynanacak.

Organizasyonun ilk haftası olan Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ay-yıldızlılar, ABD etabındaki 4 maçını da kazanmayı başardı. Milliler, ligde 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.

Filenin Sultanları'nın oynayacağı karşılaşmaların programı şöyle:

12 Haziran Çarşamba
12.00 Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe
15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi
15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar
12.00 Türkiye-Brezilya

Kaynak: İHA

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