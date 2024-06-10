Fazıl Say'dan dikkat çeken "Ali Koç" eleştirisi: İmparatorluk yine imparatoru seçti, 6 yılda 6-0 olmuştu...

Fenerbahçe'de dün Olağan Seçimli Genel Kurul yapıldı.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç, başkanlık için yarıştı. 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alan Ali Koç, seçimi kazandı. Yıldırım ise 10 bin 483 delegenin oyunu alabildi.

Sarı lacivertli takım gönül veren ünlü piyanist Fazıl Say, seçim sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Koç'un 6 yıllık başkanlık dönemini eleştiren Say, "Türkiye gibi yoksul bir ülkede yüz milyonlarca doları futbola yatırıyor, Nerdeyse tüm holding birimlerini de işe koşuyor, paralar paralar, anlayamayacağımız rakamlar, yine de 6 yıl başarısız oluyor" dedi.

Say'ın paylaşımı şöyle:

“İşin aslı şu, Bir Fenerbahçeli olarak yazıyorum bunu; Şimdi mesela, Ali Koç (tebrik ederim kazanmış yine) aileden çok zengin, Türkiye gibi yoksul bir ülkede yüz milyonlarca doları futbola yatırıyor, Nerdeyse tüm holding birimlerini de işe koşuyor, paralar paralar, anlayamayacağımız rakamlar, yine de 6 yıl başarısız oluyor. O parayla kültür devrimi olurdu, orkestralar, festivaller, bienaller kurulurdu, eserler üretilirdi, eğitimde neler yapılırdı Anadolu’da, bu zor durumdaki ülkede, o para o vasat futbolculara verileceğine, ülke kültürel şahlanırdı. Sadece kültür de değil, ilim bilim, yatırım… 6 yılda 1 şampiyonluk alamadı, suçlu hep ya Federasyon ya Galatasaray ya da öteki filan. Suudi Arabistan suçlu. “Destek oluruz” diyoruz, 3 gün sonra yine saçma bir şey oluyor, takımı süper kupa finalinden çekiliyor, “ligden çekilirim” diyor, “ben oldukça şampiyon olamayız bir daha aday olmam” diyor… (Bu yazımın altına bolca “sen piyanonu çal” bekliyorum sıkıntı yok) Şimdi; “eğitim” dedik… Türkiye’nin gerçekte en büyük sorunu; felsefesizlik. Felsefe? Asıl sorun… Ülkede felsefe yok. İstersen dünyanın en iyi üniversitesinden mezun ol, felsefe yoksa? Yok... Mesela Egede bir yerde, dünya çapında bir “Felsefe günlerine” o parayı verseniz, dünya terse dönecek. Anlamıyorlar… Tatlıses’in meşhur “Urfa’da Oxford vardı da biz mi gitmedik?” sözü hala akıllardadır. Neyse ne... Bizde “seçim” denilen şeyi bir kenara koyalım zaten. Biliyoruz seçimleri… Merak ediyorum; Mourinho gibi zeki bir adam ne yapacak, bu sistemde, bu felsefesizlikte? “İmparatorluk” yine “İmparator”u seçti. 6 yılda 6-0 olmuştu. Devam madem…”

Kaynak: Gerçek Gündem