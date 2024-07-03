Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör, Aradığı Aşkı Survivor Yarışmacısında Buldu

Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör ile Survivor All Star’da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun tatilde samimi şekilde görüntülendi. İkilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör, Aradığı Aşkı Survivor Yarışmacısında Buldu

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Fatih rolüyle son sezon adından söz ettiren Doğukan Güngör özel hayatıyla da gündeme geliyor. Sıla Türkoğlu ile yaşadığı ilişkiden sonra Aleyna Çalışkan ile yakalanan oyuncu garip tavırlar sergilemişti.

Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör, Aradığı Aşkı Survivor Yarışmacısında Buldu - Resim : 1
Kameralara "Bunu yayınlamayın" diyen Doğukan Güngör daha sonra Aleyna ile arkadaş olduklarını söylemişti.

Doğukan Güngör son olarak da Survivor All Star’da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ile plajda görüntülendi.

SAMİMİ HALLERİ GÜNDEM OLDU

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, Aleyna Kalaycıoğlu ve Doğukan Güngör, Çeşme'de görüntülendi ve plajda vakit geçirdi. O anlar gündemdeyken ikilinin şezlongda samimi halleri de ortaya çıktı.

Sosyal medyada bu ikiliye dair yorumlar da gecikmedi. Kimi "Aleyna durmuyor" derken kimi de diziye gönderme yaparak "Pembe Hanım görmesin" dedi.

Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör, Aradığı Aşkı Survivor Yarışmacısında Buldu - Resim : 2

Etiketler
Magazin haberleri
Acun Ilıcalı Sevgilisinin Doğum Gününü Kutladı! Siyah Tişört Sevdasından Vazgeçti Acun Ilıcalı Siyah Tişört Sevdasından Vazgeçti
Sera Tokdemir 98. Gazi Koşusu’nda Kaza Geçirdi Sera Tokdemir 98. Gazi Koşusu’nda Kaza Geçirdi
Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor
İstanbul'u terk edenler Kocaeli'nin en şirin ilçesine göç ediyor. Cennet gibi yermiş İstanbul'u terk edenler Kocaeli'nin en şirin ilçesine göç ediyor. Cennet gibi yermiş
ÇOK OKUNANLAR
Oranlar Belli Oldu Ama… 4 Milyon Emekliye Zam Yok! 4 Milyon Emekliye Zam Yok!
ENAG, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı ENAG, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı
Milyonlarca Memurun Zamlı Maaşı Netleşti! İşte Meslek Meslek Maaş Tablosu... İşte Meslek Meslek Yeni Zamlı Maaşlar
TÜİK, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı TÜİK Haziran Enflasyonunu Açıkladı
Şimşek'ten AKP'li Başkanlara Uyarı: "Durumunuz Çok Kötü, İstihdam Bürosuna Dönüşmüşsünüz" Şimşek AKP'li Başkanları Yerin Dibine Soktu!