Murat Cemcir'den Şaşırtan Hamle! Takipçileri Gözlerine İnanamadı

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, bu kez sosyal medyada yaptığı ilginç bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Yapay zeka teknolojisini kullanarak kendisini kadın haline getiren Cemcir'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Murat Cemcir'den Şaşırtan Hamle! Takipçileri Gözlerine İnanamadı
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"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi ses getiren yapımlardaki performanslarıyla tanınan başarılı oyuncu Murat Cemcir,, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Murat Cemcir'den Şaşırtan Hamle! Takipçileri Gözlerine İnanamadı - Resim : 1

YAPAY ZEKAYLA KADIN OLDU

Son olarak yapay zeka teknolojisiyle oluşturduğu farklı bir görüntüsünü takipçileriyle paylaşan Cemcir, kadın halini yansıtan bu dijital fotoğrafın altına, "Kadın olsam nasıl olurdu? Yapay zekayla ilk temas" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu.

Murat Cemcir'den Şaşırtan Hamle! Takipçileri Gözlerine İnanamadı - Resim : 2

SON AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan’ın programına katılan Cemcir, özel yaşamına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Evlilik üzerine soruları yanıtlayan oyuncu, “Evliliği şu ana kadar hiç düşünmedim. Akrabalarımın, kuzenlerimin, ailemin evliliği çok mutlu. Bizim toprağımız çok özel, neşeliyiz” sözleriyle dikkat çekti.

Murat Cemcir'den Şaşırtan Hamle! Takipçileri Gözlerine İnanamadı - Resim : 3

'AHMET'LE AYRILMIŞ DEĞİLİZ'

Uzun yıllar birlikte projelerde yer aldığı Ahmet Kural’la ilişkisine dair de konuşan Cemcir, “Ahmet'le ayrılmış değiliz, çok sevdiğim bir dostum ve kardeşim. Çok güzel filmler yaptık ama tekrar bir araya gelmeyi düşünmüyorum” açıklamasını yaptı

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