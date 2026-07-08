Ünlü Oyuncu Ruhsar Gültekin Beyin Kanaması Geçirdi

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Ruhsar Gültekin, aniden başlayan yoğun baş ağrısı ve beraberinde görülen kusma şikayetleri nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurdu.

MİGREN ATAĞI SANDI, BEYİN KANAMASI ÇIKTI

İlk etapta yaşadığı rahatsızlığın bir migren atağı olduğunu düşünen oyuncunun yapılan detaylı tetkikleri sonucunda beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen incelemelerde kanamanın durmuş olduğu tespit edilirken, oyuncunun tedavisine tedbir amaçlı olarak hastanede devam edilmesine karar verildi.

'BEYİN KANAMASI SONRASINDA AMELİYAT OLDU'

Kötü haberi oyuncu Parla Şenol duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şenol, “Canımız Ruhsar Gültekin beyin kanaması sonrasında ameliyat oldu ve şu an Küçükçekmece Acıbadem'de yoğun bakımda. Tüm dualarım onunla ve ailesiyle” ifadelerini kullandı.

RUHSAR GÜLTEKİN KİMDİR?

30 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ruhsar Gültekin'in asıl adı Ruhsar Senyücel'dir. Sanat hayatına küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alarak başlayan oyuncu, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

Profesyonel oyunculuk kariyerine 1983 yılında başlayan Gültekin, uzun yıllar ekranlarda ve sahnelerde önemli projelerde yer aldı. Özellikle "Kuruntu Ailesi", "Yasemince", "Aslı ile Kerem", "Dadı" ve "Çiçek Taksi" gibi yapımlarla geniş kitleler tarafından tanındı.



Oyunculuğun yanı sıra başarılı bir seslendirme sanatçısı olarak da bilinen Gültekin, çok sayıda yabancı yapımda karakterlere sesiyle hayat verdi. Özellikle "Şirinler" çizgi filmindeki Şirine karakterinin Türkçe sesi olarak hafızalarda yer edindi.

Kaynak: Haber Merkezi