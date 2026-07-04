Nebahat Çehre Ekranlara Geri Dönüyor! Yeni Dizisi Belli Oldu

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Türk sineması ve televizyonunun usta isimlerinden Nebahat Çehre, uzun süren aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar gelen birçok dizi teklifini geri çeviren deneyimli oyuncu, yeni sezon için kararını verdi.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Nebahat Çehre'nin, yapımcı Polat Yağcı'nın sahibi olduğu Poll Films ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu, Star TV ekranlarında yayınlanacak ve yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen "Düğünümüz Var" dizisinin kadrosuna katıldı.

SÜRPRİZ BİR KARAKTERLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Komedi türündeki dizide Nebahat Çehre, hikâyede önemli bir yere sahip olan "Feryal" karakterine hayat verecek. Sürprizlerle dolu karakteriyle ekranlara dönmeye hazırlanan usta oyuncunun performansı şimdiden merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle yeni sezonda izleyiciyle buluşacak olan "Düğünümüz Var", Star TV'nin en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş