Ünlü Şef Danilo Zanna Lüks Cipiyle Kaza Yaptı

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MasterChef jürisi olarak da tanınan Danilo Zanna, Göktürk'te yaşadığı trafik kazasıyla dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre Zanna'nın yaklaşık bir hafta önce teslim aldığı lüks cip, trafikte ilerlediği sırada arkadan gelen bir iş makinesinin çarpması sonucu zarar gördü.

LÜKS CİPTE MADDİ HASAR OLUŞTU

Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, Danilo Zanna'nın kazanın ardından otomobilini inceleyerek oluşan hasarı görüntülediği anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

KAZADA YARALANAN OLMADI

Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Olay maddi hasarla atlatılırken, araçta oluşan hasar dikkat çekti.

Kaynak: Gerçek Gündem